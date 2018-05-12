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BBC Türkçe

Hollanda'da Türk politikacılara 'resmi yasak' çağrısı

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların ülkede propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi.

12 Mayıs 2018 16:12

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların ülkede propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi.

VVD'nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmalarını istemediklerini açıklamıştı.

Rutte'nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harakete geçti.

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda'da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi.

Telegraaf gazetesinin haberine göre Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye'deki gerilim ve çatışmaların Hollanda'ya ithal edildiğini savundu.

İktidar partisi milletvekili, Türkiye'den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti.

Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya'da olduğu gibi, Türk politikacıların propaganda yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.

Almanya'da hükümet kararnamesiyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen politikacıların, seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren propaganda çalışması yapmasına izin verilmiyor.

VVD'nin yanı sıra hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor.

Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hıristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor.

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