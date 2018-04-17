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Deutsche Welle

Hollanda'da 'Türk konsolosluğu' operasyonu: Dört gözaltı

Hollanda ve Belçika polisi, Rotterdam'daki Türk başkonsolosluğuna saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen dört kişiyi gözaltına aldı.

17 Nisan 2018 03:00

Hollanda'da savcılık, Türk başkonsolosluğuna saldırı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin kimliklerinin, 2017'de terör saldırısı hazırlığında olduğu suçlamasıyla Rotterdam'da tutuklanan Hollandalı bir cihatçıyla yaptıkları telefon konuşmalarından yola çıkılarak tespit edildiği belirtildi.

Yaşları 26 ile 39 arasında olan dört şüphelinin Jaouad. A. isimli cihatçıyla gerçekleştirdikleri konuşmalarda, Türk başkonsolosluğuna saldırı planlarını görüştükleri açıklandı. Geçen Kasım ayında dört yıl hapis cezasına çarptırılan Jaouad. A.'nın evinde bir Kalaşnikof model silahın yanı sıra çok sayıda fişek, yaklaşık bin 600 euro nakit ve bir IŞİD bayrağı çizimi bulunmuştu.

Hollanda devlet televizyonu NOS, daha önce Jaouad. A.'nın Türk başkonsolosluğuna yönelik olası bir saldırıyı değerlendirdiğinin, ancak Türklerin çoğunun Müslüman olması nedeniyle saldırıdan vazgeçtiğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Hollanda'da yakalanan üç şüphelinin bu hafta hâkim önüne çıkması beklenirken, Belçika'nın kuzeyinde gözaltına alınan dördüncü şüpheli ise Hollanda'ya iade edilecek.

rtr,AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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