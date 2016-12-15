Hollanda'da Türk din işleri ataşesinin sınır dışı edilmesi istendi

Hollanda'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Fethullah Gülen Cemaati'ne bağlı kişi ve kuruluşlarla ilgili istihbarat çalışması yapan Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar'ın sınır dışı edilmesini istedi.

Belçika'daki Flaman hükümetinin İçişleri Bakanı Liesbeth Homans da, "casus imamların" bulunduğu Türk camilerinin kapatılmasını önerdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 38 ülkedeki din görevlilerine, 'bulundukları ülkelerdeki Gülen Cemaati'ne bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında istihbarat çalışması yapmaları' talimatı, Hollanda'da siyasi tartışmaya yol açtı.

Ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar tarafından hazırlanan ve TBMM Darbe Komisyonu'nda da ele alınan rapora yer verdi.

De Telegraaf'ın haberine göre, Gülen Cemaati'ne yakın kişi ve kuruluşlara ait isim ve bilgilerin yer aldığı raporda, ülkenin köklü partilerinden CDA'ya yönelik suçlamalar yer aldı. Raporda partiden "Fethullahçıların kalesi" diye söz edildi.

CDA milletvekillerinin, mecliste Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında olumsuz görüşler içeren önergeler verdikleri savunuldu.

Yusuf Acar, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir çalışma yaptığını doğruladı.

Bu gelişme üzerine Türk Büyükelçi Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, Hollanda'nın tepkisi iletilmişti.

CDA Genel Başkanı Sybrand Buma, Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Acar'ın sorumluluğunun kesinleştiğini belirtti ve Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'tan Türk ataşenin sınır dışı edilmesini istedi.

Sybrand Buma, hazırlanan rapor ve partisine yönelik suçlamaları "tuhaf" bulduğunu söyledi.

De Telegraaf'ın haberine göre ülkede, Yusuf Acar'ın başkanı olduğu Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı 145 cami bulunuyor.

Hollanda Temsilciler Meclisi, "ülkedeki imamların istihbarat çalışması yapması" konusunda genel görüşme istedi. Siyasi parti temsilcileri, Noel tatili başlamadan konunun öncelikle ele alınması çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Hatice Arib, bu talebi değerlendireceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlara, Gülen Cemaati'ne ilişkin araştırma yapma talimatı verilen bir başka ülke de, Belçika.

Hafta başından itibaren medyanın gündemine gelen gelişme konusunda en sert tepki, Flaman yönetiminin İçişleri Bakanı Liesbeth Homans'dan geldi.

Homans, Fethullah Gülen'in destekçileri hakkında istihbarat çalışması yapan Türk camilerinin kapatılması gerektiğini söyledi. Flaman bakan, federal hükümetten bu konuda kapsamlı araştırma istedi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Sözcüsü Veysel Filiz, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Flaman yönetimini "Fethullahçılara destek olmakla" suçlamıştı.