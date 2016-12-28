T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hollanda'da tüp bebek merkezinde 26 kadına hatalı dölleme

Hollanda'da Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tüp bebek tedavisi gören 26 çiftin yumurtalarının yanlış bir erkeğin sperm hücreleriyle döllenmiş olabileceği açıklandı.

28 Aralık 2016 16:37

Hollanda'da bir tüp bebek merkezinde 26 kadının yumurtalarının yanlış bir erkeğin sperm hücreleriyle döllendiği ortaya çıktı.

Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi (UMC) Nisan 2015 ile Kasım 2016 tarihleri arasında "prosedür hatası" yaşandığını açıkladı.

Tüp bebek tedavisi gören 26 çiftin yarısının gebelik sürecinde ya da bebekleri olduğu belirtildi.

Tüp bebek merkezi çiftlerin konuyla ilgili bilgilendirildiğini de ekledi.

Merkezden yapılan açıklamada "UMC kurulu çiftlerin bu haberi almak zorunda olmalarından üzgün. Döllenme sırasında tedavi altındaki bir çiftten alınan sperm hücreleri diğer 26 çiftin yumurtalarına girmiş olabilir. Yani söz konusu yumurtaları hedeflenen babanın spermleri dışında döllenmiş olabilir" denildi.

Merkez bunun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ancak yine de bu olasılığın "dışlanamayacağını" söyledi.

2012 yılında Singapur'daki bir anne yumurtalarının eşinin değil bir yabancının spermleriyle döllendiği gerekçesiyle bir tüp bebek merkezini dava etmişti.

Çinli kadın doğan bebeğinin çok farklı saç ve ten rengi nedeniyle bir yanlışlık olduğunu düşünmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hollanda UtrechtTıp MerkeziNisanKasımDöllenmeYaniSingapur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24