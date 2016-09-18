Hollanda'da tedavi amaçlı esrar yetiştirmeye izin

Hollanda'nın Tilburg kentinde, bazı hastaların evlerinde tedavi amaçlı esrar yetiştirmesine izin verilecek.

Belediye Başkanı Peter Nordanus, tıbbi olarak esrar kullanması gerektiğini belgeleyenlere, polis ve sosyal konut kiralayan büroların sorun çıkarmayacağını söyledi.

Bu karar, Tıbbi Esrar Kullanan Hastalar Grubu (PGMCG) adlı derneğin başvurusu üzerine alındı. Dernek başkanı Marian Hutten'e göre, bu karar, esrar kullanmak zorunda olan hastalar açısından büyük bir atılım.

Hollanda'da, esrarın ana maddesi olan Hint kenevirinin, 5 kökten fazla olmamak koşuluyla evlerde yetiştirilmesine göz yumuluyor.

Hoşgörü yasası kapsamında "kendi ihtiyacı için" 5 kökten az esrar yetiştirenlere ceza verilmiyor.

Ancak son yıllarda kaçak esrar üretimi konusunda sıkça gündeme helen Tilburg ve benzer durumdaki şehirlerde, evde yetiştirilen esrarın ticari amaçla kullanıldığının belirlenmesi üzerine, sıkı önlemler getirildi.

Savcılık izniyle enerji şirketlerine evde esrar yetiştirenlerin elektriğini kesme, sosyal konutları kiralayan bürolara da bu kişileri evden atma yetkisi verildi.

Marian Hutten, bu nedenle bir çok hastanın evinden çıkarıldığını ve bir çok çirkin davranışla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hutten, Tilburg Belediyesi tarafından alınan kararın, bütün ülke genelinde yaygınlaşması için çaba harcayacaklarını belirtti.

Belediye, savcılık ve polisin işbirliğiyle alınan karar uyarınca, tıbbi olarak esrar kullanması gerektiğini kanıtlayan 18 yaşından büyük bireyler, evlerinde 5 kökü geçmemek koşuluyla Hint keneviri yetiştirebilecek. Ancak bu esrar satılamayacak, sadece kişisel ihtiyaç için kullanılacak.

Hollanda'da doktor reçetesi ile eczanelerde satılan esrarın gramı 7 euro. Ancak yasal esrar satışı yapan ve "coffeeshop" adı verilen kafelerde ise, gramı 7 ile 18 euro arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Esrar yetiştiricileri, yangın tehlikesi bulunmadığı konusunda güvence verecek. Hollanda'da ev ve işyerlerinde kaçak olarak ekilen esrar, güçlü spot ışıkları altında yetiştiriliyor. Bunun için kaçak elektrik kullanılıyor. Bu da zaman zaman yangınlara yol açıyor.

Amsterdam Mahkemesi de, bu yılın başlarında bir AIDS hastasının evinde esrar yetiştirmesine izin vermişti.

Mahkeme, "hayati bir durum söz konusu olduğu için", AIDS hastasının kendi kullanımı için istediği miktarda esrar yetiştirebileceğini belirtmişti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki bir eczane de , Sağlık Bakanlığı izniyle esrarın ana meddesi ola Hint keneviri (Cannabis) yağı üretmeye başladı.

Yağ, epilepsi hastası çocuklar ile ölümcül kanser ve kronik ağrıya sahip hastalar için kullanılıyor.

Eczaneye göre, esrarın uyuşturucu özelliğinden arındırlan yağ, epilepsi ataklarını azaltıyor. Kronik ağrıları bastırıyor.

Cannabis yağı, doktor reçetesi ile satılıyor. Sağlık Bakanlığı, sürekli olarak bu reçeteleri denetliyor.

Eczane, Almanya, Belçika ve İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinden gelen müşterilere de satış yapıyor.