Hollanda'da tacize uğradı

Irmak Ünal, özel bir kanal için hazırladığı gezi programının Amsterdam'daki çekimlerinde ciddi tehlike atlattığını söyledi.

Yanlış yerde çekim yaptığı için gece vakti kalabalık bir grup tarafından kovalandığını anlatan Ünal, "Kabus gibiydi" dedi.



Ellerinden zor kurtuldum



Okan Bayülgen'in Kanal D'deki "Disko Kralı" programına konuk olan Irmak Ünal, canlı yayında Hollanda'da atlattığı büyük tehlikeyi izleyicilerle paylaştı. S'nek TV'ye gezi programı çektiği dönemlerde gittiği Amsterdam'da tecrübesiz ve dikkatsiz davrandığını, bunun da başına iş açtığını söyleyen oyuncu, "Gece vakti ara sokaklarda bizi kovalayan kalabalık grubun elinden zor kurtulduk. O anları düşündüğümde hâlâ paniğe kapılıyorum" dedi.



Yasak bölgeye girmişiz



Irmak Ünal, çılgınlıklar şehri Amsterdam'da yaşadığı o korkunç geceye dair şunları söyledi: "Amsterdam'ın 'tehlikeli' sokaklarına girdik. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Çekim yapıyorduk. Bir grup bisikletli siyahi genç ortaya çıkıp bizi kovalamaya başladı. Kameramızı kırmak istediler. Zor kaçtık. Meğer görüntü alınması yasak olan bölgelerden biriymiş. Gerçekten kabus gibi bir geceydi."