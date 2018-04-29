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BBC Türkçe

Hollanda'da şikayet üzerine 'melodili otoyol' dönemi son buldu

Friesland bölgesindeki uygulamadan, bölge halkının gürültüden rahatsız olması nedeniyle vazgeçildi. Otoyolun kenarına konulan özel şeritler, araçlar otoyoldaki hız sınırında seyrederken üzerinden geçildiğinde bölgenin marşını çalıyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde bir otoyolun kenarına konulan ve araçlar hız sınırında seyrederken üzerinden geçildiğinde bölgenin marşını çalan özel şeritler, halkının gürültüden rahatsız olması nedeniyle kaldırıldı.

Köylüler, sürekli marşın melodisine maruz kalmanın kendilerini "deli ettiğini" söyledi.

RTL Tevizyonu'na konuşan Sjitze Jansma, "Deliriyorum. Dışarıda oturamıyorsunuz, geceleri uyuyamıyorsunuz" dedi.

Ria Jansma da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Geçen akşam arabalar şeritlerin üzerinden mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyordu. Bütün gece marşın hızlı versiyonunu dinledik" diye konuştu.

Bir köy sakini melodiyi "psikolojik işkence" diye tanımladı. Bir diğeri ise araçların yine melodi çalacak mı diye merak ettikleri için, sınırın iki katı hız yaptıklarını söyledi.

Köy halkının şikayetlerinin ardından, "melodili yol" açıldıktan bir gün sonra kapatıldı.

Marşın melodisinin tam olarak duyulabilmesi için, araçların 60 kilometrelik hız sınırında seyretmesi gerekiyordu.

Bölge yönetimi sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sürücülerin davranışlarını nasıl etkileyeceğini görmek adına yapılan bir deneydi. Ben de orda yaşıyorum ve pek hoş bir deneyim değildi" dedi.

Şeritlerin yola konulması ve kaldırılması ise 80 bin euro'ya mal oldu.

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