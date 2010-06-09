Hollanda'da seçim başladı

T24- Hollanda'da parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.





Seçimlerde 11 Türk kökenli aday yarışıyor. Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesinin belli olacağı seçimlerde oy verme işleminin TSİ 22.00'da sona ereceği ve ilk sonuçların gece yarısı alınması bekleniyor.





Ekonomi ve göçmen politikalarıyla ilgili tartışmalar, seçim kampanyaları sırasında ön plana çıkmıştı. Seçimlerde kamuoyu yoklamaları muhafazakar VVD partisi ve lideri Mark Rutte'yi önde gösteriyor.





İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi ve lideri Geert Wilders'in de oyunu büyük oranda artırması bekleniyor.





Göçmenlerle bütünleşme, sosyal programları koruma sözü veren eski Amsterdam Belediye Başkanı Job Cohen'in önderliğindeki İşçi Partisi'nin de oylarını artıracağı bildiriliyor.





400 BİN TÜRK YAŞIYOR





Seçimlere katılan 19 partiden hiçbirinin tek başına iktidarı sağlayacak çoğunluğuna ulaşması beklenmiyor.





Kayıtlı 12 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede, vatandaşlık hakkını kazanmış ve seçmen yeterliliğine sahip Türkler de oy kullanabiliyor. 400 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığı Hollanda'da 270 bin dolayında Türk çifte vatandaş durumunda.





Seçimlere 5 ayrı partiden giren 11 Türk kökenli adaydan Sosyal Demokrat İşçi Partili Nebahat Albayrak ile Metin Çelik, Hristiyan Demokrat Partiden Çoşkun Çörüz, Sosyalist Partiden Saadet Karabulut ve Demokratlar 66 Partisinden Fatma Koşer Kaya'nın doğrudan seçilmesi bekleniyor. Diğer adayların seçilebilmesi için yeterli sayıda tercihli oy almaları gerekiyor.





İktidardaki üçlü koalisyon hükümeti, Afganistan'da görev yapan Hollanda birliğinin görev süresinin üçüncü kez uzatılması konusunda anlaşmazlığa düşünce şubat ayında istifa etmiş ve 9 Haziranda erken genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.