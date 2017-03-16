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BBC Türkçe

Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Rutte'nin partisi önde

Anketlere göre, Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) 150 üyeli parlamentoda 31 sandalye kazandı. Aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) ise 19 sandalyede kalarak istediği sonucu elde edemedi.

16 Mart 2017 02:53

Genel seçimlerde oy verme işlemi TSİ 23'te sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) seçimlerde en çok oyu alan parti oldu.

VVD'nin parlamentodaki 150 sandalyenin 31'ini alması bekleniyor.

Anketler Geert Wilders'in liderliğindeki göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ise beklenenden az oy aldığını gösteriyor.

PVV'nin 19 sandalye alması bekleniyor.

Hollanda'da yaklaşık 12,7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ve 31 parti yarışıyor. Bunlardan 14'ünün en az bir sandalye kazanması bekleniyor.

Oyunu en çok artıran partinin ise Yeşiller Partisi olduğu belirtiliyor.

İşçi Partisi'nin ise ağır darbe aldığı görülüyor. Anketler İşçi Partisi'nin parlamentodaki 38 sandalyesinin 9'a düşeceğini gösteriyor.

Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

Hollanda'da, partileri siyasi uzlaşmaya zorlamak amacıyla koalisyon hükümetlerinin kurulması teşvik ediliyor. Yeni hükümetin kurulması için koalisyona dahil olan partilerin toplamda en az 76 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

Hollanda'nın bunun bedelini ödeyeceğini"

Hollanda'daki genel seçimler, Avrupa'da yükselişe geçen göçmen karşıtı eğilimi ölçmek açısından çok önemli görülüyor. Bu yıl içinde Fransa ve Almanya'da da seçimler olacak.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak. Almanya ise 24 Eylül'de genel seçim için sandık başına gidecek.

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