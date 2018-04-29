T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hollanda'da sanat dünyası Türkiye kökenli Zeynep'i konuşuyor

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Merkez Müzesi'nde temizlikçi olarak çalışan Türkiye kökenli Zeynep adlı kadın, tesadüfen çekilen fotoğraf sayesinde sanat dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında girdi.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Merkez Müzesi'nde temizlikçi olarak çalışan Türkiye kökenli Zeynep adlı kadın, tesadüfen çekilen fotoğraf sayesinde sanat dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında girdi.

Zeynep, fotoğraf sanatçısı Kees Wennekendonk'un Utrecht Merkez Müzesi'nde açılan sergisinin 'yüzü' oldu.

Zeynep'in ünlü olmasını sağlayan olay, bir tesadüfle başladı. Sergi hazırlığı için Utrecht Merkez Müzesi'ni gezen Wennekendonk, 7 yıldır müzede temizlikçi olarak çalışan Zeynep'i yerleri silerken gördü.

Işık ve görüntüden oldukça etkilenen sanatçı, Zeynep'in fotoğraflarını çekmek için izin istedi. 40 kare fotoğraf çeken Wennekendonk, bunları yayımlamak için de Zeynep'ten izin aldı.

'Zeynep'in Görünüşü' adını verdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi görünce, Wennekendonk sergisine bu fotoğrafları da dahil etti.

Utrecht Merkez Müzesi'ndeki sergide yer alan fotoğraflar, sanat eleştirmenleri ve sergiyi gezenlerin de beğenisini topladı.

Sanat çeveleri, 'Zeynep'in Görünüşü'nü, Johannes Vermeer'in, 'Sütçü Kız' tablosuna benzetiyor.

Kees Wennekendonk, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Gerçekte fotoğraf tabloya benzemiyor ama başörtüsü, ışık kırılması ve renkler insanlarda o çağrışımı yapıyor" dedi.

Sanatçı, 'Zeynep'in Görünüşü' için Hollanda'daki birçok kentin yanı sıra Almanya ve İngiltere'den poster yapma teklifi geldiğini de belirtti.

Fazladan 150 adet fotoğraf bastırdığını anlatan Wennekendonk, bunları sergi tanıtımı için bütün Avrupa'ya dağıttığını belirtti.

Zeynep ise, çalıştığı müzedeki ünlü bir serginin parçası olduğu için mutlu. Müzedeki fotoğrafları ve girişteki sergi afişini gururla herkes gösteriyor.

Kees Wennekendonk fotoğraf sergisi, 28 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hollanda UtrechtMerkez MüzesiTürkiyeZeynepKees Wennekendonk Utrecht Merkez MüzesiSergiUtrecht Merkez MüzesiWennekendonkGörünüşüGörünüşü Johannes VermeerKızWennekendonk ADHollandaAlmanyaAvrupaMüzedekiMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24