Hollanda'da sağanak yağış ve su baskınlarına karşı 'yeşil çatı' çözümü

Hollanda'da iklim değişikliği nedeniyle artan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları giderek artan bir soruna dönüşüyor. Ülkedeki yüzlerce belediye sorunla mücadele için yüz binlerce euroluk bütçe ayrıldı. Sık başvurulan bir yöntem ise "yeşil çatı".

Hollanda'daki 195 belediyede zaman zaman su baskınları yaşanıyor. 32 yerleşim yerinde ise sık sık baskınlar meydana geliyor.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) bölgesel yayın kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre, halkın yüzde 85'i sağanak yağış ve su baskınlarından şikayetçi.

Belediyelerin büyük bölümü, iklim değişikliği, artan sağanak yağışlar ve su baskınlarına karşı önlem almak için çaba harcıyor.

Su baskınlarıyla başı dertte olan Stichtse Vecht Belediyesi de bunlardan biri. Belediye, su taşkınlarını önlemek amacıyla bütün yol ve yeşil alanları yarım metre yükseltecek. Bu proje için 20 milyon euro bütçe ayrıldı.

Hemen hemen bütün belediyeler, yeni yerleşim alanları ve sanayi siteleri inşaa ederken sağanak yağış olasılığını dikkate aldıklarını söylüyor. Su baskını riski olan yerlere yapılaşma izni verilmiyor.

Belediyelerin yarıdan fazlası da, yağmur suyu borularını kanalizasyonda ayırmak için uğraşıyor. Limburg eyaletindeki belediyeler, halkı buna teşvik etmek için parasal destek sağlıyor.

Aşırı yağışlara karşı bir başka önlem de, "yeşil çatılar". Bitki örtüsüyle kaplanan ve adeta birer park veya bahçeye dönüştürülen çatılar, yağmur sularının tutulmasına katkı sağlıyor.

Hollanda'daki her altı belediyeden bir de, "yeşil çatı" konusunda sakinlerine parasal destek veriyor.

Vatandaşların talebi doğrultusunda, bazı belediyeler de sokaklardaki su birikintisini önlemek için kaldırımların taş yerine, yeşilliklerle kaplanmasına özen gösteriyor.

Çatı oluklarının altına konulan yağmur varilleri de, su baskınlarına karşı yaygın olarak kullanılan bir başka önlem.

Hollanda halkı, belediye ve hükümetin bu konuda daha fazla çalışma yapmasını istiyor. Ancak halkın sadece yüzde 15'i bu hizmetler karşılığında vergi ödemeye sıcak bakıyor.

Hollanda'daki kentsel su be kanalizasyon kurumlarının çatı örgütü olan Rioned Vakfı'ndan Oskar Kunst, sağanak yağış ve su baskınlarıyla mücadelenin sadece belediyelerin görevi olmadığını söylüyor.

Kunst, bodrum katını su geçirmez hale dönüştürmek ya da tuvalet ve lavabolardaki kanalizasyon bağlantısının havalandırılması gibi önlemlerden vatandaşların sorumlu olduğuna dikkati çekiyor.

Oskar Kunst, baskınların önlenmesi için en etkili yöntemin alçak hendek ve yeşil alanların yükseletilmesi olduğunu vurguluyor.

Su baskınları ile mücadele için yüz milyonlarca euroluk bütçe ayıran belediyelerin, önümüzdeki yıllarda kanalizasyon vergisinde enflasyon oranlarının üzerinde bir artışa gdeceği belirtiliyor.