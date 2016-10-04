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Spor

Hollanda'da rakip takım tribünündeki taraftar, önce dövüldü sonra aşağı atıldı!

Willem - Feyenoord maçında, Willem taraftarlarının bulunduğu bölümde yer alan Feyenoord'lu taraftar darp edildi

04 Ekim 2016 01:49

Hollanda 1'inci Ligi'nde Willem - Feyenoord maçında bir taraftar önce dövüldü ardından tribünden aşağı atıldı

Willem deplasmanına konuk olan Feyenoord, sahadan 2-0 galip ayrıldı ancak maç esnasında tribünlerde yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçti.

Willem taraftarlarının bulunduğu bölümde yer alan Feyenoord'lu taraftar önce dövüldü, ardından tribünden aşağı atıldı.

Tribünlerdeki havanın gerilmesiyle maçın hakemi Dennis Higler maçı durdurdu. Willem takımı maç sonu olaylarla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada “Statda çocuk önünde gerçekleşen ve çocukların tanık bırakıldığı üzücü şiddet olayı bizim için üzücüdür.” denildi.

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise kavga ile şok olduğunu belirterek. “Bu olayın benim, oyuncuların, herkesin üzerinde negatif bir etkisi oldu. Böyle şeyler stadyumlarda görmek istemiyoruz. Bu olay gerçekleştiği için oldukça üzgünüm.” dedi.

 

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