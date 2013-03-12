Hollanda'da papazlar onbinlerce çocuğa tecavüz etmiş!

Hollanda’da kiliselerde tecavüz olaylarını inceleyen komisyon raporuna göre 'onbinlerce kız çocuğuna' papazlar tarafından tecavüz edildi. Tecavüz, 1945 yılından günümüze değin sürdü.

Hollanda'da kiliselerde çocuklara yönelik tecavüz olaylarını irdeleyen rapor açıklandı.

Katolik Kilisesi’ne bağlı okullardaki olaylara yönelik inceleme, 1945 yılından itibaren kız çocuklarına papazlar tarafından tecavüz edildiğini ortaya koyarken rapora göre, fiziki ve psikolojik tecavüzler 2010 yılına kadar sürdü ve çocukların yüzde 40’ı sürekli tecavüze uğradı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, 150 dosyayı inceleyen komisyon, çocukların tecavüz olayları başladığında henüz 14 yaşlarında olduğunu belirledi. 2010 yılına kadar olayları irdeleyen komisyon kesin rakamı tespit edemedi ancak tecavüze uğrayan kız çocuğu sayının “onbinlerce” olduğunu not etti.

2011 yılında yayınlanan başka bir raporda, Katolik okullarda erkek çocuklarının da uzun yıllardır tecavüze uğradığı ve 20 bine yakın erkek çocuğunun tecavüz kurbanı olduğu belirtilmişti.