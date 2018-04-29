Hollanda'da mültecilere tuvalet temizleme zorunluluğu

Hollanda'nın Alkmaar kentindeki mülteci kampında kalan sığınmacılara, kullandıkları tuvaletleri kendilerinin temizlemesi zorunluluğu getirildi. Sığınmacılar, tuvaleti kullanabilmek için önce danışmaya 20 euro kapora ödeyecek ve anahtarı öyle alabilecek.

Sığınma Merkezleri Genel Müdürlüğü (COA) sözcüsüne göre, bu uygulama tuvaletlerdeki kötü hijyen nedeniyle gündeme getirildi.

COA'ye göre, çoğunluğu Suriye, Irak ve Eritre'den gelen sığınmacıların bulunduğu mülteci kampındaki tuvaletlerde, ciddi bir kirlilik sorunu ortaya çıktı.

Sığınmacılar, kendi katlarındaki tuvaletler yerine diğer katlarda boş tuvalet aramaya başladı.

Bunun üzerine yönetim, daha önce özel bir temizlik şirketi tarafından yerine getirilen tuvalet temizliğinin, artık sığınmacılar tarafından yapılmasını kararlaştırdı.

COA sözcüsü Alet Bouwmeester'e göre, yeni uygulama ile mültecilerin sorumluluk alması ve tuvaletlerde temizliğe daha fazla önem vermesi sağlanacak.

Ancak sığınma merkezinde kalan mülteciler öfkeli. Filistinli Ahmed, yeni uygulama ile tuvaletlerin daha da pis olacağı görüşünde.

Bazı kişilerin ciddi anlamda temizlik sorunu bulunduğunu söyleyen Ahmed, "Ben hiç kimsenin pisliğini temizlemem" diyor.

Mülteciler, tuvaletin anahtarını alabilmek için 20 euro kapora ödeme zorunluluğuna da tepki gösteriyor.

Suriyeli sığınmacı Abu Barak, Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamada, "Burası gerçekten Hollanda mı?" diye soruyor.

Bir başka sığınmacı ise, "Anahtar olmadan tuvalete gidemiyoruz. Suriye hapishanelerinde bile böyle bir şey yok" diyor.

COA yönetimi ise, uygulamada ısrarlı. Sözcü Alet Bouwmeester, "Tuvaleti kullanıyorsan temiz bırakacaksın" uyarısını yineliyor.

Anca bu tartışmanın çok uzun sürmesi beklenmiyor. Çünkü Hollanda'daki birçok sığınma merkezi gibi Alkmaar'da 500 kişinin barındığı tesis de Eylül ayında kapatılacak.