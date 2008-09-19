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Sağlık

Hollanda’da MS hastasına hint keneviri yetiştirme izni

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, MS (Multipl Skleroz) hastasına, kendi ihtiyacı için evinde Hint keneviri yetiştirmesine izin verdi.

19 Eylül 2008 03:00

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, MS (Multipl Skleroz) hastasına, kendi ihtiyacı için evinde Hint keneviri yetiştirmesine izin verdi.

Amsterdam Yüksek Mahkemesi, 4 yıl önce evinde 43 Hint keneviri bitkisiyle yakalanan Wim Morlaag isimli hastayla ilgili davada, yerel mahkemenin kararını onayladı. Yüksek Mahkeme, hastanın sağlık nedenleriyle bu bitkiyi yetiştirebileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, bu tür hastaların eczanelerden ve özel dükkânlardan uyuşturucu alma hakkının bulunduğunu, ancak buralarda satılan uyuşturucunun kalite farkı nedeniyle istenen etkiyi sağlayamadığını belirtti.

Bazı durumlarda sigorta şirketlerinin hastanın uyuşturucu masrafını karşılamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle hastaların ihtiyaçları olan uyuşturucuyu kendi evlerinde yetiştirmelerinin gerekliliğine işaret edildi.

Yerel Leeuwarden Mahkemesi, iki yıl önce evinde Hint keneviri yetiştiren hasta hakkında takipsizlik kararı vermiş, Savcılık ise bu karara karşı üst mahkemeye başvurmuştu.

Kararın emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Wim Morlaag'ın avukatı, Yüksek Mahkemenin bu kararından sonra hükümetin Uyuşturucuyla Mücadele Yasası'nın ilgili hükmünde değişiklik yapması gerektiğini kaydetti.

(AA)

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