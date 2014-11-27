'Hollanda'da İslam'ı istemiyoruz, camiler kapatılsın'

Hollanda'da yabancı karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi (PVV), ülkedeki camilerin kapatılmasını istedi.

Temsilciler Meclisi'nde entegrasyonla ilgili bir görüşme sırasında konuşan PVV Milletvekili Machiel de Graaf, camisiz bir Hollanda'nın daha iyi olacağını iddia ederek "Hollanda'yı İslam'dan arındırmak istiyoruz" dedi.

Müslümanların değişmediğini, asimile ve entegre olmadığını savunan De Graaf, bir soru üzerine, "Hollanda'da İslam'ı istemiyoruz" da dedi.

'Hollanda kültürü yok olma tehlikesi yaşıyor'

Müslümanların yerli halka göre daha çok doğum yaptığını da ileri süren De Graaf, Hollanda kimliği ve kültürünün bu yüzden yok olma tehlikesi yaşadığını savundu.

Göçmen ve Müslüman karşıtı politikalarıyla bilinen ve şimdiye kadar sadece yeni cami yapımının yasaklanmasını savunun PVV'nin, ilk kez ülkedeki mevcut camilerin kapatılmasını dillendirdi. Bu talebe mecliste bulunan diğer partilere mensup milletvekilleri sert tepki gösterdi.



İktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA) Milletvekili Roos Vermeij, PVV'li milletvekilinden sözlerini geri almasını isterken, Demokratlar 66 (D66) partisi milletvekili Sten van Weijenberg açıklamanın tehlikeli olduğunu söyledi.

Hollanda'da camilere saldırılar arttı

Bu ülkede camilere yönelik son saldırı Ijmuiden kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Kuba camisine gerçekleşti. Saldırı girişimi cemaat tarafından engellendi. Bazı Türkler saldırganlarca yaralandı.

Camilere yönelik saldırılar özellikle 2010 yılından bu yana arttı. Bazı saldırılarda Molotof kokteyli kullanıldı.

Hollanda’da inşa edilen en eski cami 1955 yılında Lahey’de hizmete açılan Mübarek camii.