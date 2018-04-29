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BBC Türkçe

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı Pegida'nın cami protestosuna soruşturma

Enschede Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar örgütüne karşı dava açacaklarını söyledi. Pegida örgütü üyeleri kentte yapılması planlanan camiyi protesto etmek için domuz kanı sürülmüş bir haçla gösteri

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'da Enschede Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütüne karşı dava açacaklarını söyledi. Pegida, İslam ve göçmen karşıtı tavrıyla biliniyor.

Pegida'ya üye 14 kişi Pazar günü ülkenin doğusundaki kentte yapılması planlanan camiyi protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Cami inşaatının yapılacağı alanda buluşan Pegida üyeleri, üzerine domuz kanı sürüldüğü belirtilen ahşap bir haç taşıdı.

Örgüt üyelerinin sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntü, tepkiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, görüntüyü "iğrenç" diye tanımladı.

"Bu bizim ahlak anlayışımıza sığmaz" diyen van Veldhuzien, Pegida üyeleri hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Van Veldhuizen Pazartesi sabahı ırkçı göstericilere karşı hukuki yaptırım konusunda gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.

Eylemi, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün eylemlerine benzeten Belediye Başkanı, "Siz sabahın köründe böyle bir şey yaparsanız, bende bu benzetmede bulunurum" diye konuştu.

Enschede Belediye Başkanı, kent halkına da "Bu 14 kilinin sizi provoke etmesine izin vermeyin, bunlara prim vermeyin" çağrısında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Eelco Eerenberg de Pegida eylemini, "İğrenç, çirkin ve ahmaklık" olarak değerlendirdi.

Enschede Belediye Meclisi'ndeki diğer partiler de eyleme tepki gösterdi.

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