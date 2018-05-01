Hollanda'da İslam karşıtı propaganda filmine savcılıktan onay

Hollanda'da savcılık, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) tarafından hazırlanan ve "İslam dinini terörizm ve şiddetle eşdeğer olduğunu" savunan propaganda filminin suç unsuru içermediğine karar verdi.

Savcılığa göre film Müslümanları değil, sadece İslam dinini hedef alıyor. Bu nedenle cezai yaptırım gerekmiyor.

Geert Wilders liderliğindeki PVV'nin 21 Mart'taki yerel seçimler öncesi hazırladığı film, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve ülkede yaşayan Müslümanların tepkisine neden olmuştu.

Devlet televizyonu ve internet sitelerinde yayınlanan 2,5 dakikalık filmde, kırmızı harflerle İslam yazısı yer alıyor.

Ardından ekranda, İslam yazısının altında "terör, şiddet, Yahudi nefreti, homofobi, kadın düşmanı, kölelik, namus cinayeti, totaliter şeriat, " ifadelerine yer veriliyor.

Film üzerinden kan damlayan, "İslam ölümcüldür" ifadesiyle sona eriyor.

Savcılık, film hakkında yapılan 17 ayrı suç duyurusu ile ilgili incelemesini tamamladı.

Savcılığa göre, aşırı sağcı partinin hazırladığı film, suç unsuru içermiyor. Bu nedenle film hakkında soruşturmaya gerek olmadığı belirtildi.

Savcılığa göre film nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvik etmiyor. Ayrıca herhangi bir tahrik de söz konusu değil.

Savcılık, filmde yer alan ifadelerin İslam dini hakkında olduğunu, bu ifadelerin dinin takipçilsi olan Müslümanları kapsamadığını savundu.

PVV lideri Geert Wilders, savcılığın kararını üzerine Twitter üzerinden değerlendirdi. Aşırı sağcı lider, "Güzel ve doğru bir karar. İslam hakkındaki gerçekleri yakında, televizyonda siyasi partilerin yayın saatinde göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Mark Rutte, PVV'nin İslam karşıtı propaganda filmini, "tatsız" diye değerlendirmişti.

Hollanda'daki Müslüman örgütleri de, filme tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.