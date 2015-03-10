T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda Holokost sabununa soruşturma başlattı

Holokost’ta katledilern Yahudilerin vücutlarından elde edilen yağ ile yapılmış bir sabunu satmak isteyen antikacıya soruşturma başlatıldı

10 Mart 2015 11:27

Hollanda gazetesi NRC, Holokost’ta katledilen Yahudilerin vücutlarından elde edilen yağ ile yapılmış bir sabunu internette satmak isteyen bir antikacı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

İsmi açıklanmayan satıcının 199 Euro’ya sattığı sabunun dışında internette  Nazi  kamplarından ele geçirilmiş olduğunu iddia ettiği takma dişler, diş fırçaları ve gözlükler pazarladığı belirtildi.

Şalom'da yayımlanan habere göre, satıcının kanunsuz ticareti polisin dikkatine tarihçi Arthur Haraf tarafından getirildi.

Haraf basına yaptığı açıklamada, söz konusu eşyaların internete düşmesini trajik olarak niteledi ve Hollanda’da bulunan bu tip tarihi eşyaların kanun gereği Westerbork Holokost Müzesi’nin (Westerbork Memorial Museum) mülkiyetinde olduğunu belirtti.

Westerbrok, Hollanda’nın kuzeydoğusunda, Nazilerin Hollanda Yahudilerini topladıkları bir konsantrasyon kampı idi.

ETİKETLER

hollandaholokostsabunyahudilerantikacısoruşturma

İlgili Haberler

'Holokost'u hazırlayan antisemitizm başta tüm ırkçı tutumlar irdelenmeli, insani çizgiden çıkılmamalı'

Türkiye Yahudilik Araştırmaları Merkezi’nden soykırımın yıldönümünde açıklama

Akit'te: Siyonist için Holokost törenleri hüzünlü bir anma değil, esaslı bir kutlama!

Faruk Köse: Siyonist’in oyununa alet olmamak lazım

'1915’e soykırım dersek, Holokost’a ne diyeceğiz?'

Şalom Genel Yayın Yönetmeni Molinas: Türkiye’de bir kuşak var, bilinçdışı olarak Yahudilere yönelik nefret söylemini içselleştirmiş durumdalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24