Hollanda Holokost sabununa soruşturma başlattı

Hollanda gazetesi NRC, Holokost’ta katledilen Yahudilerin vücutlarından elde edilen yağ ile yapılmış bir sabunu internette satmak isteyen bir antikacı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

İsmi açıklanmayan satıcının 199 Euro’ya sattığı sabunun dışında internette Nazi kamplarından ele geçirilmiş olduğunu iddia ettiği takma dişler, diş fırçaları ve gözlükler pazarladığı belirtildi.

Şalom'da yayımlanan habere göre, satıcının kanunsuz ticareti polisin dikkatine tarihçi Arthur Haraf tarafından getirildi.

Haraf basına yaptığı açıklamada, söz konusu eşyaların internete düşmesini trajik olarak niteledi ve Hollanda’da bulunan bu tip tarihi eşyaların kanun gereği Westerbork Holokost Müzesi’nin (Westerbork Memorial Museum) mülkiyetinde olduğunu belirtti.

Westerbrok, Hollanda’nın kuzeydoğusunda, Nazilerin Hollanda Yahudilerini topladıkları bir konsantrasyon kampı idi.