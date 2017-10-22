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Dünya

Hollanda'da her yıl 134 bin kişi işyerinde tacize uğruyor

Sarah'ın şikayeti üzerine tacizci doktorun görev yeri değiştirildi

22 Ekim 2017 07:25

Hollanda'da her yıl ortalama 134 bin kişinin işyerinde cinsel saldırıya uğradığı açıklandı.

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kurumu (TNO) tarafından yapılan araştırmaya göre, her 50 çalışandan biri, işyerinde cinsel saldırı kurbanı oluyor.

Araştırmaya göre, cinsel tacizin en çok görüldüğü yerlerin başında pazar araştırması yapan şirketler geliyor. Bu sektörde çalışan her 18 kişiden biri işyerinde cinsel tacize uğruyor. İkinci sırada da yiyecek ve içecek sektörü yer alıyor. Bu sektörleri, sigorta şirketleri ile banka ve finans kuruluşları izliyor.

Araştırmada sicili en kötü sektörler arasında ayrıca hukuk ve muhasebe büroları ile polis yer alıyor.

Kurbanlar genellikle sessiz kalıyor

En sık rastlanan cinsel saldırı biçimleri de istenmeyen dokunuşlar, müstehcen yorumlar, elektronik posta ve sosyal medya mesajları ile baskı ve yıldırma olarak listeleniyor.

Taciz kurbanlarından Sarah adlı kadın çalışan, işyerinde bir doktor meslektaşı ile yaşadıklarını RTL Televizyonu ile paylaştı.

Erkek meslektaşının kendisine, gün boyu "bebeğim, fıstık" gibi sözlerle hitap ettiğini söyleyen Sarah, akşam da telefonla, "Nasılsın. Bugün seninle çalışmak keyifliydi" mesajıyla birlikte cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini söyledi.

Sarah'ın şikayeti üzerine tacizci doktorun görev yeri değiştirildi.

Ancak herkes Sarah kadar kolay çözüme ulaşamıyor.

İşyerinde yaşanan cinsel saldırıları konu alan çalışmasıyla tanınan Karin Bosman'a göre, birçok taciz mağduru, cinsel saldırılar karşısında sessiz kalıyor.

Kurbanlar, utanma, suçlanma ve aşağılanma kaygısı nedeniyle sustuğu için, birçok taciz olayı açığa çıkmıyor.

Bosman, işyerinde cinsel tacizin konuşulabilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Her işveren, çalışanları nasıl daha korunaklı ve güvenli hale getirebilirim diye kendine sormalı" diyor.

 

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