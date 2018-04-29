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BBC Türkçe

Hollanda'da 'gülme gazı' satışları 2 yılda yüzde 400 arttı

Hollanda'daki toptancılar, gülme gazı olarak bilinen azot protoksit satışlarının son 2 yılda 4 katına çıktığını söyledi. İnternet üzerinden daha küçük kutular halinde gaz satışı yapan şirketler türerken bu yasal kafa yapıcı maddenin riskleri konusundaki e

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'da, "gülme gazı" olarak bilinen azot protoksit satışları son 2 yılda yüzde 400 arttı. İnternet üzerinden daha küçük kutular halinde gaz satışı yapan şirketler türerken, bu maddenin riskleri konusundaki endişeler artıyor. BBC'den Anna Holligan, gaz satışındaki artışı ve gazın etkilerini araştırdı.

Hafif dozda uyuşturuculara karşı toleransıyla tanınan Hollanda'nın Rotterdam kentindeki reggae festivalinin düzenlendiği alanın dışı, kesif bir esrar kokusuyla kaplıydı.

"Gülme gazı arıyorum" dedim çevremdekilere. Rasta saçlı bir adam "Ben seni bedava güldürürüm" diyerek elindeki esrarı sarmaya başladı.

Gece kulübü müdavimleri arasında popüler olan, Ecstasy ve ketamin gibi uyuşturucularla birlikte aldıkları bu gazı bulmak için doğru yerde değildim.

Reggae festivalindekiler bana internetten sipariş vermeyi veya Hollanda'nın en büyük yapı marketi Blokker'dan almayı tavsiye etti. Ülkenin en büyük yapı marketi gerçekten yasal kafa yapıcı satıyor olabilir miydi?

Mağazaya girdim ve "Gülme gazı alabilir miyim?" diye sordum.

Orta yaşlı satış görevlisi hemen 10 kartuştan oluşan gazı tutuşturdu elime.

Azot protoksit gıda endüstrisinde krema pompalamak için, bisikletçilerde lastik şişirmek için, hastanelerden doğum yapan kadınların sancılarını azaltmak için ve dişçilerde anestetik olarak kullanılıyor.

Azot protoksit, beyninizin ve bedeninizin tepkilerini geciktiren yatıştırıcı tipi bir kafa yapıcı. Bedende yarattığı etkiler şöyyle: Coşku, rahatlama ve sükûnet

Satın alması kolay ve ucuz olduğu için dans müziği sahnesinde oldukça popüler bir madde azot protoksit.

Sonradan sorular yönelttiğimiz Blokker, satışların yalnızca talep üzerine yapıldığını, ürünlerin rafta tutulmadığını ve kişi başına satışların sınırlandığını açıkladı.

Ryan, düzenli bir gülme gazı kullanıcısı olduğunu söylüyor:

"İlk defa geçen yaz Hollanda'da kullanmıştım. O zamanlar bu kadar popüler değildi, bu yıl herkes kullanıyor. Sokaklar kullanılmış gaz kapsülleriyle dolu.

Azot protoksit genellikle bir balonun içine boşaltıldıktan sonra ciğere çekiliyor. Bu gazı satma üzerine uzmanlaşan şirketlerin ticaret odasına kayıt yaptırması gerekiyor ancak özel bir satış izni almalarına gerek yok.

Ryan'ın arkadaşları bu gazı Ibiza'da partilere turistlere satarak bir servet kazanmış.

Gülme gazına bağlı ölümler nadir olarak görülüyor.

İngiltere'de 2008-15 yılları arasında 15 kişi boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Beyinlerine oksijen gitmemesi sonucu gerçekleşen bu ölümlerin bir kısmı kapalı ve basık mekanlarda gerçekleşti.

Hollandalı uyuşturucu uzmanları gazın doğrudan kartuştan çekilmesi durumunda bunun ağzınızı ve nefes yolunuzu dondurabileceği uyarısında bulunuyor. Baş ağrısı ve baş dönmesine yol açabildiği gibi diğer uyuşturucularla birlikte alındığında panik atağa neden olabiliyor.

Nezleyken kullanılması durumunda kulak zarına zarar verip sağırlığa yol açabiliyor ve düzenli kullanılması durumunda B12 vitamini eksikliği nedeniyle beyne zarar verebiliyor.

Hollanda'da uyuşturucuların zararlarını insanlara anlatmak, uyuşturucularla mücadelenin en etkili yolu olarak görülüyor.

Ancak azot protoksit Avrupa'ya yayılırsa, birçok ülkeler bu güçlü maddeye karşı başka önlemler almak zorunda kalabilir.

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