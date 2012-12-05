Hollanda'da futbolcular yardımcı hakemi döverek öldürdü!

Hollanda’da geçen pazar günü SC Buitenboys ile SV Nieuw Sloten takımları arasında oynanan U16 futbol karşılaşması sonrasında maçın yardımcı hakemi Richard Nieuwenhuizen futbolcuların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Nieuwenhuizen, SV Nieuw Sloten aleyhine verdiği bir ofsayt kararı nedeniyle maç sonrası 15 ila 16 yaşlarındaki üçten fazla oyuncunun fiziksel saldırısına uğradı. Saldırganların elinden kurtarılarak evine giden yardımcı hakem daha sonra durumunun kötülüşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.



Hemen tedavi altına alınan Hollandalı hakemin, başına aldığı ağır darbeler nedeniyle beyninde oluşan hasar sonucu pazartesi günü hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganların yakalanarak gözaltına aldındığı bildirilirken yardımcı hakemin öldürülmesi nedeniyle SC Nieuw yönetimi genç takımı ligden çekme kararı aldığını açıkladı.



Gönüllü olarak oğlunun maçında yan hakemlik yapan babanın oğlunun gözleri önünde rakip takımın futbolcuları tarafından, taraflı yan hakemlik yaptığı suçlamasıyla tekme tokat dövülüp öldürülmesini "utanç verici ve kabullenilemez bir olay" olarak değerlendiren Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yaşanan olay karşısında üzüntülü olduklarını dile getirerek önümüzdeki hafta sonunda oynanacak olacak bir çok amatör karşılaşmanın bu yüzden şimdiden iptal edildiğini açıkladı.



Profesyonel liglerdeki oyuncular ve hakemler de bu hafta sonu maçlara siyah bantla çıkacak. (Deutsche Welle Türkçe)