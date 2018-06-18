Hollanda'da festivale saldırı: 1 kişi öldü

Hollanda’nın güneyindeki Limburg eyaletinde düzenlenen ‘Pink Pop’ müzik festivali saldırıya uğradı. Bir kişinin bu sabah erken saatlerde otobüsle festival alanına dalması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Polis, otobüsün şoförünün gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderilirken, birçok müziksever de festivali terk etmeye başladı.

Polis, beyaz renkli otobüsün olay yerinden kaçtığını ve şu anda arama çalışmalarına devam edildiğini açıklarken, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer 3 gün süren festivalin en sonunda sahneye çıkan Bruno Mars konserinden sonra saldırının gerçekleştiğini açıklarken, Hollanda basını helikopterle havadan otobüsü arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Saldırıdan saatler sonra Hollanda polisi açıklamada bulundu. Hollandalı yetkililer 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın yakalandığını ve sorgusunun devam ettiğini duyurdu.