Hollanda'da farklı din ve kültürlerin temsilcileri iftarda buluştu

Adnan Büyükbilgin / Lahey, 17 Mayıs (DHA) - HOTIAD (Hollanda Türk İş Adamları Derneği) ve CMO (Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı) işbirliği ile düzenlenen, farklı etnik ve dini gurupların temsilcileri ile Müslüman, Hristiyan ve Musevi din adamlarının da katıldığı, 2018 yılı “Ulusal İftar Programı”, Ramazan ayının ilk günü olan Çarşamba günü, Lahey’de eskiden kilise olan Juliana Plaza’da “Köprü Kurmak” teması ile gerçekleştirildi.

Bu yılki “Ulusal İftar Programı”nın ana teması olarak “ Köprü Kurmak” olarak belirlendi.

Programa Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Elçi-Müsteşar Geçici Maslahatgüzarı Alper Yüksel ile Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ında bulunduğu 15’ ten fazla ülkenin Holllanda diplomatik misyon temsilcilerinin, Hollanda’nın çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin, Hollanda bakan ve milletvekillerinin, belediye temsilcilerinin, Hollanda Polis Örgütü ve Ordusu\'ndan yetkililerin yanı sıra farklı dini ve etnik kökenleri temsil eden STK’ların yöneticileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Hollanda CMO Başkanı ve Hogeschool Inholland (Inholland Yüksekokulu) öğretim üyesi Raşit Bal yaptı.

Bal konuşmasında farklı dini, etnik ve kültürel kökenlerden gelen insanların birada bulunmasının ve birbirlerini anlamaya çalışmalarının toplumsal kutuplaşmayı asgari düzeye indirerek, toplumsal gelişim ve kalkınmaya olan katkısını vurguladı.

Daha sonra sırasıyla söz alan;

- Vrije Universiteit Van Amsterdam (Amsterdam Özgür Üniversitesi) öğretim üyesi Prof. Wim Janse,

- OJCM (Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar İstişare Kurulu) yetkilisi Hanneke Gelderblom,

- Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tonca da,

konuşmalarında toplumlararası diyaloğun toplumsal gelişime olan katkılarını anlattılar.

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees ise konuşmasında, Hollanda’da devletin yönetim felsefesinin kişileri kökenlerine, inanışlarına ve düşüncelerine göre değil topluma ve toplumsal gelişime yaptıkları katkılara göre değerlendirmek yönünde olduğunu söyledi.

Ev sahibi olarak kapanış konuşmasını gerçekleştiren HOTIAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu da konuşmasında Hollandadaki Türk toplumu hakkında özet bilgi vererek, Türk ve Faslı gençlerin yaşadıkları toplumda sorumluluk almaya hazır olduklarını ve kendilerininde Hollandanın geleceğinde en azından çocukları için yer almak istediklerine değindi. (Fotoğraflı)