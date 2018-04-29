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BBC Türkçe

Hollanda'da 'Ermeni Soykırımı' oylaması bugün: Parlamento tanıyacak, hükümet tanımayacak

Hollanda'da parlamento bugün 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak. Parlamentonun 'soykırımı' tanıması bekleniyor ancak Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile hükümet olarak soykırımı tanımayacaklarını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'da parlamento bugün 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak.

Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile, 1915'de Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamları "soykırım" olarak tanınmayacak.

Hükümete göre, 1915 olayları Birleşmiş Milletler (BM) ve bilim insanlarının soykırım tanımlamasına uymuyor.

İktidar ortağı partilerden Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ve parlamento çoğunluğunca desteklenen "Ermeni soykırımının tanınması" önerisi, Perşembe öğleden sonra parlamento gündemine geliyor.

Türkiye kökenli siyasetçilerin kurduğu DENK dışındaki bütün siyasi partiler, öneriye destek veriyor.

Öneri, "soykırımın tanınması ve 24 Nisan'daki anma törenleri için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesini" öngörüyor.

Hollanda hükümeti, anma törenlerine üst düzey temsilci göndermeye sıcak bakıyor. Ancak parlamento kabul etse bile hükümet, Ermenilere yönelik katliamlardan "soykırım" diye söz etmeyecek.

Telegraaf gazetesine bilgi veren hükümet kaynakları, soykırımın tanınması ve uluslararası mahkemeler tarafından yargılanması için BM ve bilim insanlarının tek ve net tanımı gerektiğini vurguladı.

Hollanda hükümetine göre, Anadolu'da çok uzun zaman önce yaşanan Ermenilere yönelik katliamlar, "soykırım kriterlerine" uymuyor.

Lahey'de geçen hafta gündeme gelen öneri üzerine, Hollanda'nın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, "Tarihsel olayları siyasallaştırmamaları" istenmişti.

Ankara, Ermeni iddialarına ilişkin açık, bağımsız bir ortak komisyon kurulması önerisini yinelemişti.

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