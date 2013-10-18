Hollanda'da Erdoğan’lı reklam

Hollanda’nın metrolarda ve işlek yerlerde bedava dağıtılan ve yüksek okunma oranlarına sahip olan Metronieuws gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da fotoğrafının bulunduğu bir reklam kampanyası başlattı.

Kısaca “Metro” olarak anılan gazete, reklam kampanyasında dünya liderlerini sıradan vatandaşlarla aynı karede gösteriyor. Erdoğan afişte, Tibet’in sürgündeki lideri Dalay Lama ile aynı durakta beklerken gösteriliyor. “Dünyayı ayağınıza getirir” sloganlı reklam kampanyasında fotoğrafı kullanılan diğer dünya liderleri arasında ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Papa Francesco gibi isimler bulunuyor.