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Yaşam

Hollanda'da Erdoğan’lı reklam

Başbakan Erdoğan, Hollanda'nın metrolarda ücretsiz olarak dağıtımı yapılan yüksek tirajlı bir gazetenin reklam yüzü olarak kullanıldı

18 Ekim 2013 11:05

Hollanda’nın metrolarda ve işlek yerlerde bedava dağıtılan ve yüksek okunma oranlarına sahip olan Metronieuws gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da fotoğrafının bulunduğu bir reklam kampanyası başlattı.

Kısaca “Metro” olarak anılan gazete, reklam kampanyasında dünya liderlerini sıradan vatandaşlarla aynı karede gösteriyor. Erdoğan afişte, Tibet’in sürgündeki lideri Dalay Lama ile aynı durakta beklerken gösteriliyor. “Dünyayı ayağınıza getirir” sloganlı reklam kampanyasında fotoğrafı kullanılan diğer dünya liderleri arasında ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Papa Francesco gibi isimler bulunuyor.

 

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