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Dünya

Hollanda'da dört partili sağ hükümet seçimlerden 208 gün sonra kuruldu

Dört parti, kurulacak merkez sağ hükümetin ana hatları konusunda anlaşmaya vardı

09 Ekim 2017 17:09

Hollanda’da 16 Mart’ta yaşanan genel seçimlerden 208 gün sonra koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kuruldu. Dört parti, kurulacak merkez sağ hükümetin ana hatları konusunda anlaşmaya vardı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, çoğunlukla koalisyon hükümetlerinin yönettiği Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hükümeti kurma çalışmaları en uzun 1977’de 208, 1972’de 163, 2010’da 127, 2003’te 125 ve 1956’da 122 gün sürdü. Hükümeti kurma çalışmalarının ortalaması 87 gün olan ülkede ayrıca İkinci Dünya Savaşı’ndan beri hiçbir parti tek başına iktidar olamadı.

Son seçimlerde, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 19, Demokrat 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14, Yeşil Sol (GL) 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkı kazandı.

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