Hollanda'da domuz gribinden 2 kişi daha öldü

Hollanda'da domuz gribine yakalanan iki kişinin daha yaşamını yitirdiği ve hastalığın görülmesinden bu yana ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.



Devlet Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 40 yaşında bir erkek, bu hafta da 14 yaşında bir kız, domuz gribine yol açan H1N1 virüsüne yakalandıkları için yaşamını yitirdi.



Enstitünün açıklamasına göre, Hollanda'da ilk kez, hiçbir rahatsızlığı ve hastalığı olmadığı halde 14 yaşında bir kişi domuz gribinden öldü. Daha önce aynı hastalıktan yaşamını yitiren beş kişinin başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtildi.



RIVM'e göre, son bir haftada 10 kişi daha domuz gribi yüzünden hastaneye kaldırıldı. Bu sayıyla hastalığın ilk ortaya çıkmasından bu yana hastaneye kaldırılmak zorunda kalan domuz gribi hastası sayısı 205'e çıktı. Bu hastalardan yaklaşık yüzde 60'ının başka rahatsızlıkları da bulunduğu kaydedildi.



Öte yandan ülkedeki normal grip vakalarının ise "hafif düzeyde bir salgın" konumuna yükseldiği bildirildi. Hollanda'da her yüz bin kişiden 55'inin grip nedeniyle doktora başvurması halinde bu durum, resmi olarak "hafif düzeyde grip salgını" kabul ediliyor.



RIVM'e göre, 5–11 Ekim arasında her yüz bin kişiden 69'u grip nedeniyle doktora gitmek zorunda kaldı. Aynı şekilde 12-18 Ekimde de grip nedeniyle doktora gidenlerin sayısı önceki hafta düzeyinde görüldü. Buna göre iki haftadan bu yana ülkede "hafif düzeyde grip salgını" devam ediyor.

