Hollanda'da devlet kontrolünde esrar ekimi önerisi

Hollanda Parlamentosu yasa dışı esrar üretimi ve buna bağlı suçlarla mücadele amacıyla, "devlet kontrolünde esrar ekimi" yapılmasını istiyor.

Muhalefetteki Demokratlar 66 Partisi (D66) tarafından hazırlanan, kontrollü esrar üretimine ilişkin yasa önerisi, meclis çoğunluğunun desteğini aldı.

Hollanda'da hoşgörü yasası çerçevesinde, "coffeeshop" adı verilen kafelerde esrar satışı serbest. Ancak yetiştirmek yasak. Bu nedenle piyasada satılan esrar, kaçak olarak üretiliyor.

Yasa dışı esrar ekiminde kaçak elektrik kullanımı hem ekonomiye büyük yük getiriyor, hem de sık sık yangınlara yol açıyor.

Yasa dışı esrar üretimi nedeniyle yılda milyarlarca euroluk bir kayıt dışı pazar oluştuğu belirtiliyor.

D66, yasa dışı esrar üretiminin ekonomiye getirdiği yüklü maliyeti azaltmak için, ekimin devlet kontrolünde yapılmasını önerdi.

Milletvekili Vera Bergkamp tarafından hazırlanan yasa önerisi, hükümet ortağı İşçi Partisi de (PvdA) dahil, parlamento çoğunluğunun desteğini aldı.

PvdA'ya göre, mevcut hoşgörü politikaları, suçla ve kayıt dışı ile mücadele konusunda yeterli değil. O yüzden kontrol edilebilen başka bir siteme ihtiyaç var. Bu nedenle öneriye bu teklife destek veriyorlar.

Öneriye göre, esrar sadece devlet tarafından ruhsat verilen kişiler tarafından kontrollü bir şekilde üretilecek. Kafelerde de sadece yasal yollarla üretilen esrarın satışına izin verilecek.

Öneri, Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) tarafından da olumlu karşılandı. Belediyelerin büyük çoğunluğu, hükümet kontrolünde esrar yetiştirmeye talip.

Belediyeler Birliği, satışı serbest olan esrarın üretiminin yasak olması nedeniyle büyüyen kayıt dışı pazara dikkat çekerek, üretim işinin kendilerine verilmesini istemişti.

Hollanda'da yasal olarak esrar satışı yapan 232 coffeeshop sahibi de, böyle bir öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Polis Sendikası ise, yeni yasa ile polisin yükünün azalacağına inanmıyor. Polis, yasa dışı üretim ve özellikle yurtdışına yönelik esrar ticaretinin devam edeceği görüşünde.

Hollanda hükumeti de benzer kaygıları taşıyor. Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur'e göre, mevcut hoşgörü yasası daha fazla avantaja sahip.

Hollandalı bakan, yurt dışı bağlantılı esrar ticareti için, yas dışı ekimin devam edeceğine inanıyor. Bu nedenle yeni düzenlemenin, yasa dışı esrar ticaretine ilişkin sorunları azaltmayacağını önüne savunuyor.

Parlamento çoğunluğunun desteklediği önerinin yasalaşması için senatonun da onayını alması gerekiyor.