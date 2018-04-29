Hollanda'da Cuma namazı ilk kez bir kadın tarafından kıldırıldı. ABD'li Müslüman kadın teolog Dr. Amina Wadud, Amsterdam'daki Paradiso Konser Salonu'nda cemaate önderlik etti.

ABD'de Müslüman kadınların hakları konusundaki çalışmaları ile gündeme gelen Amina Wadud, Hollanda'daki bir düşünce kuruluşunun daveti üzerine Amsterdam'a geldi.

Wadud, Paradiso Konser Salonu'nda Cuma namazını kıldırdı. Trouw gazetesine göre konser salonu zorunlu bir seçim oldu.

Çünkü Hollanda'daki Müslümanlara ait üç büyük çatı örgütü, Diyanet, Hollanda Müslümanlar İçin Danışma Kurulu ve Faz Camiler Konseyi, Wadud'un Cuma namazı kıldırmasına izin vermedi.

Müslüman örgütlerinin temsilcileri, bir kadının Cuma namazı kıldırmasının alışılmış bir durum olmadığını söyledi.

Amsterdam Özgür Üniversite İslam Araştırmaları Bölümü öğretim üyesi Muhammed Ajouaou'ye göre, "kadınların cinsel çekiciliği nedeniyle" imamlık yapması uygun değil."

'Bu nedenle kadın ve erkeklerin ayrı ayrı namaz kıldığını' söyleyen Ajouaou, "Her halükarda camiler erkekler için. Kadınların gitmesi zorunlu değil" dedi.

Hollandalı İslam uzmanı ve feminist Anne Dijk'a göre ise, Amina Wadud'un Cuma namazı kıldırması büyük bir olay. Namazın halka açık ortamda kılınması da bu olayı daha özel kılıyor.

"Küçük, kapalı ve ilerici Müslüman kadın grupları arasında kadın imamlar bulunduğunu" belirten Dijk, bunların tepkilerden korktukları için öne çıkmak istemediklerini savundu. Bu nedenle Wadud'un çok önemli bir adım attığını söyledi.

İlk kez 2005 yılında New York'ta kıldırdığı Cuma namazı ile gündeme gelen Wadud, 2008'de bunu Londra'da tekrar etmişti.