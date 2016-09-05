Hollanda'da "camileri kapatma" tartışması

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV), Mart 2017 seçimlerini kazanması durumunda ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını açıklaması tartışma yarattı.

Başbakan Mark Rutte, aşırı sağcı partinin seçim bildirgesinin, "hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit" olduğunu söyledi.

Kamuoyu yoklamalarına göre birinci parti olan Geert Wilders liderliğindeki PVV, seçim bildirgesini geçen hafta açıkladı.

Bir A4 kağıdına sığan "Hollanda bizimdir, bizim kalacak" başlıklı PVV seçim bildirgesinde, öncelik "İslamileşmenin durdurulmasına" verildi.

Bildirgede, Hollanda'daki bütün cami ve İslam okullarının kapatılacağı, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslami simgelerin yasaklanacağı vurgulandı.

Bildirgeye göre, PVV'nin iktidar olması durumunda sınırları kapatılarak, İslam ülkelerinden mülteci akımı önlenecek. Çifte vatandaşlığa sahip suçlular derhal sınır dışı edilecek. Hollanda'nın AB üyeliğinden ayrılması sağlanacak.

Aşırı sağcı parti, kültür ve sanata parasal desteğin kesilmesini, asker ve polise fazladan bütçe ayrılmasını da programına aldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pazar akşamı katıldığı televizyon programında, Wilders tarafından sosyal medya üzerinden açıklanan seçim bildirgesine tepki gösterdi.

Bildirgeyi "hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit programı" diye değerlendiren Rutte, camileri ve İslam okullarını kapatma kararının, Hollanda Anayasası ve devletin değerleri ile çatıştığını vurguladı.

Başbakan, "en güçlü siyasi rakibim" dediği Wilders'in sadece toplumu kışkırttığını ancak sorumluluk almaktan kaçtığını söyledi.

Rutte, aşırı sağcı partinin 2012 yılındaki ekonomik kriz sırasında, dışardan destek verdiği hükümeti yüz üstü bıraktığını anımsattı.

Programda, Türkiye'de 15 Temmuz yaşanan darbe girişimi sonrası Hollanda'da yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Darbe girişimini protesto eden Türkiye kökenlilerin, Hollandalı gazetecilere tepki göstererek Hollanda Televizyonu kameralarını engelleme girişimi ekrana yansıtıldı.

Hollanda Başbakanı, gazetecilere küfür edilen ve "defolun" diye bağırılan görüntüler üzerine hissettiği ilk duygunun, "sen defol git Türkiye'ye" olduğunu söyledi.

Rutte, program sunucusunun, "Bu kadar kötü mü, bunu futbol fanatiklerinin davranışlarıyla kıyaslayabilir miyiz?" sözleri üzerine sinirlendi. Sunucunun da dahil olduğu "elit kesimi", gelişmeleri çok fazla hafife almakla eleştirdi.

Hollanda'daki Türkiye kökenlilerin önemli bir bölümünün topluma uyum sağladığını belirten Rutte, ancak hala kendini topluma ait hissetmeyen küçük bir azınlık bulunduğunu söyledi.