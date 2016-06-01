Hollanda'da camilere gelir kaynağını açıklama zorunluluğu

Hollanda Parlamentosu, ülkedeki camilere "gelir kaynaklarını açıklama zorunluluğu" getiren düzenlemeyi kabul etti. Parlamento, "ultra ortodoks Müslümanların" camiler üzerindeki etkisinin azaltılmasını istiyor.

Türkiye ve Fas gibi ülkelerden Hollanda'daki camiler ve dini kuruluşlara yapılan yardımların durdurulması konusunda hükümetin ivedilikle çalışma yapması da parlamento nezdinde benimsendi.

Hollanda Parlamentosu, ülkedeki camiler ve dini kuruluşlara yurtdışındaki "şaibeli rejimler, kişiler veya kurumlar" tarafından verilen mali destekten kaygı duyuyor.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti tarafından bu yardımların önlenmesi amacıyla bir yasa önerisi hazırlandı. Sosyalist Parti'nin de destek verdiği öneri geçen hafta parlamentoda gündeme geldi.

"Ankara, camiler aracılığıyla

Türkleri kontrole çalışıyor"

Öneriyi hazırlayan milletvekili Pieter Heerma, Hollanda'daki camilere yabancı hükümetler tarafından doğrudan finansal destek sağlanmasının, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesine ters düştüğünü savundu.

Heerma, önerisine temel olarak Türk hükümetinin Hollanda'daki camilere yaklaşımını gösterdi. Ankara'nın, ülkedeki camiler aracılığıyla Hollandalı Türkleri kontrol altına aldığını savundu.

Hristiyan Demokrat üye, Hollanda'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 143 camiye de gönderildiği belirtilen "kadın eli sıkmanın haram olduğu" yönündeki fetvaya işaret etti. Bunun, Hollanda değerleri için tehdit olduğunu öne sürdü.

'İnanç özgürlüğüne ters' eleştirisi

İşçi Partili Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher'in "inanç özgürlüğüne ters düştüğü" gerekçesiyle eleştirdiği öneri, Salı günü parlamentoda oylandı.

Hollanda Parlamentosu büyük bir çoğunlukla, camiler başta olmak üzere ülkedeki dini kurumlara, aldıkları yardımları açıklama zorunluğu getiren düzenlemeyi onayladı.

Parlamento, hükümetin, başta Türkiye ve Fas olmak üzere yabancı ülkelerden Hollanda'daki camilere yapılan yardımların durdurulması konusunda çalışma yapmasını öngören öneriyi de kabul etti.

Türkiye ve Fas'ın yanı sıra Hollanda'daki Selefi camilerinin Suudi Arabistan tarafından da maddi olarak desteklenmesi, parlamentoyu kaygılandırıyor. Bu camilerdeki radikal yapılanmanın toplum için tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

Paralamento oturumunda son dönemde arttığı belirtilen Müslümanlara yönelik ayrımcılık konusunda, hükümetin inanç özgürlüğü temelimde daha etkin mücadele etmesi de benimsendi.