Hollanda'da burka yasağı Temsilciler Meclisi'nden geçti

Hollanda'da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, yüzü tamamen örten burka ve peçeli çarşafın kamuya açık bazı alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Burka ve peçeli çarşaf giyen kişilerin hükümet binaları, toplu taşıma araçları, okul ve hastanelerde giyilmesini yasaklayan yasa tasarısının uygulamaya geçmeden önce parlamentonun üst kanadı olan Senato’da da kabul edilmesi gerekiyor. Yasa tasarısının Senato tarafından onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hollanda'da hükümetin tahminlerine göre sadece yaklaşık 100 kadın burka veya peçeli çarşaf giyiyor. Ülkede burka yasağı daha önce 2012 yılında da Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş, ancak dönemin koalisyon hükümeti dağıldığı için meclis gündemine gelmemişti.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde yasağa uymayanlar 400 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Diğer AB ülkelerinde durum nasıl?

Almanya: Burka ve peçeli çarşafla ilgili genel bir yasak yok, ancak bazı kısıtlamalar bulunuyor. Hessen eyaletinde 2011 yılında sadece kamu hizmetlerini kapsayan bir yasak çıkarılmıştı.

Fransa: Nisan 2011'de umuma açık yerlerde burka ve peçeli çarşafı yasaklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2014 yılında, Fransa’daki burka yasağının İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olmadığı yönünde karar vermişti.

Bulgaristan: Parlamento Eylül 2016'da ulusal güvenlik ve terör saldırısı tehdidi nedeniyle ibadet yerleri, iş yerleri ve spor merkezleri haricindeki umuma açık yerlerde yüzü örten kıyafetler giyilmesini yasaklamıştı. Söz konusu yasağa uymayanlar hakkında 750 euroya kadar para cezası öngörülüyor.

Belçika: 2011'den bu yana yüzünü kimliği tanınmayacak şekilde örtmek yasak. Yasağa uymayanlar para cezası veya istisnai durumlarda hapis cezasına çarptırılabiliyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili iki kadının yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

İsviçre: Tatil bölgesi Ticinio Kantonu'nda Temmuz 2016'dan bu yana burka yasağı yürürlükte. Eylül 2016'da milliyetçi-muhafazakar görüşlü Halk Partisi’nin (SVP) burkanın yasaklanması için verdiği yasa tasarısı önerisi, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Konsey’de kabul edildi. Ancak 26 kantonun temsil edildiği parlamentonun diğer kanadının tasarıyı kabul etmesi beklenmiyor.

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Reuters/dpa,BW/BK