Hollanda'da Blind dönemi bitti, teknik direktör adayları kimler?

Cumartesi günü Dünya Kupası grup eleme maçında Bulgaristan'a 2-0 yenilerek, grupta 4. sıraya gerileyen Hollanda'da başarısızlığın faturası teknik direktör Danny Blind'e kesildi. Hollanda Futbol Federasyonu, Bulgaristan karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından milli takım teknik direktörü Danny Blind'in görevine son verdi.

Danny Blind ise yaptığı açıklamada, "İyi yoldaydık. Bana göre Bulgaristan bir seferlik bir sorundu. Elimden gelen herşeyi yaptım. Böyle bitmesi üzücü" dedi.

Blind özellikle Bulgaristan maçı kadrosuna 17 yaşındaki Matthijs'i dahil etmesi nedeniyle spor basınınca sert şekilde eleştirildi.

Hollanda medyası, teknik direktörün "kör" anlamına gelen soyadına atıfta bulunarak, Bulgaristan karşısında oyunu okuyamadığı ve "gelişmelere kör kaldığı" yorumlarına yer verdi.

Bulgaristan yenilgisini, Fransa İmparatoru Napolyon'un mutlak yenilgisi ile sonuçlanan Waterloo savaşı ile kıyaslayan medya, "Sofya, Blind'in Waterloo'su" değerlendirmesini yaptı. Spor basınına göre, "utanç verici geriye gidiş nedeniyle" Blind'in görevden uzaklaştırılması kaçınılmazdı.

Spor yorumcularına göre, Hollanda futbolda tarihinin ne başarısız dönemlerinden birini yaşıyor ve acil müdahale şart.

Salı günü İtalya ile oynanacak dostluk maçına yardımcı antrenör Fred Grim öncülüğünde çıkacak olan Hollanda'da yeni teknik direktör arayışı başladı. Adaylar arasında Luis van Gaal ve Ronald Koeman da yer alıyor.

Medyaya göre, en uygun isim Luis van Gaal. Federasyon da, bu süreçte van Gaal'ın en azından danışman olarak kendilerine yardımcı olmasını, yeni ismin belirlenmesinde etkin rol oynamasını istiyor.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun gönlünden geçen bir diğer isim ise Ronald Koeman. Ancak, ünlü teknik adamın İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Everton ile sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle şansının az olduğu belirtiliyor.

Ruud Gullit, Henk ten Cate, Frank de Boer, Phillip Cocu ve Ron Jans da teknik direktörlük için adı geçen adaylar.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun, bu isimlerin yanı sıra yabancı bir antrenör seçeceğini de değerlendirebileceği belirtiliyor.

Brezilya'da 2014 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Hollanda, Türkiye'nin gerisinde kalarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamamıştı.

Son Bulgaristan yenilgisi sonrası ise Hollanda'nın 2018 Dünya Kupası'na katılması da zora girdi.