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BBC Türkçe

Hollanda'da balıkçılar yıllarca mafya için uyuşturucu taşıdı

Hollanda'da savcılık, organize suç örgütlerinin Kuzey Denizi'ne gemilerle getirdiği kokainleri su geçirmez paketlere doldurup belirlenmiş noktalarda denize attığını, burada bekleyen bazı balıkçı teknelerinin de paketleri alıp ana karaya taşıdıklarını orta

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'da organize suç örgütlerinin, ülkeye uyuşturucu sokabilmek için yıllarca balıkçıları kullandığı ortaya çıktı.

Savcılığın elde ettiği bilgiler göre, mafyanın Kuzey Denizi'ne gemilerle getirdiği kokainler, su geçirmez paketler içinde, daha önce belirlenen noktalardan denize atıldı.

Bu paketler, uyuşturucunun atılacağı noktalarda bekleyen Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kasabasında balıkçı tekneleri tarafından toplanarak, gizlice ana karaya taşındılar.

Savcılık, 2015 yılında Amsterdam'da başarısız bir infaz emri veren Naufal F. adlı suç örgütü liderini araştırırken Urk'ta yaşayan balıkçıların uzun yıllardır denizden mafyanın uyuşturucularını topladıklarını ortaya çıkardı.

Naufal F. ile Muhammed S. Ve Ferry B. adlı diğer suç örgütü liderleri arasındaki şifreli mesajları çözen polis, bazı balıkçıların uyuşturucu kaçakçıları ile gönüllü olarak ya da zorla işbirliği yaptığına dair bilgilere ulaştı.

Geçen Haziran ayında sahil güvenlik ekipleri, Kuzey Denizi'ndeki bir konteynır gemisinin civarında bir süre kalan balıkçı teknesinden şüphelenerek takibe aldılar.

Yapılan operasyon sonunda, balıkçı teknesinin su deposunda su geçirmez 13 çanta içine yerleştirilmiş 261 kilo kokain bulundu.

Balıkçıların, mafyaya ait gemilerden denize atılan uyuşturucuları toplama karşılığında yüzde 10 komisyon ve belirli bir miktar toplu para aldıkları ortaya çıktı.

Uyuşturucu kaçakçılığı ağırlıklı olarak, suların sakin olduğu Mart ve Ekim aylarında gerçekleştirildi.

Savcıya göre suç örgütlerinin şifreli mesajları, "kokain kaçakçılığı konusunda bir el kitabı" niteliğinde.

Suç örgütü üyeleri Mart ayında, Urk kasabasındaki balıkçılar da önümüzdeki yaz aylarında mahkemeye çıkarılacaklar.

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