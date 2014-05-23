Hollanda’da aşırı sağ güç kaybetti



Perşembe akşamı seçimlerden sonra yapılan seçim sonuçları anketine göre, Hollanda’da aşırı sağcı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) oyların yalnızca yüzde 12,2’sini alarak seçimlerden üçüncü parti olarak çıktı. Seçimlerin galibinin ise yüzde 15,6’lık oy oranıyla Avrupa yanlısı politikalarıyla bilinen sol liberal D66 olduğu tahmini yapılıyor. Onu Hrıstiyan Demokratların partisi CDA izliyor. Hollanda'da seçime katılım oranı yüzde 37 düzeyinde kaldı.

Ankete göre, İslam, göç ve AB karşıtı söylemlerle dikkat çeken Özgürlük Partisi, bir önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerine kıyasla yüzde beş oranında oy kaybetti. Partinin Genel Başkanı Geert Wilders, seçim sonuçlarına seçime katılım oranının düşük olmasını gerekçe gösterdi. Wilders, partisinin Brüksel’deki mücadelesine devam edeceğini ve Avrupa düzeyinde yeni ortaklar aranacağına dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa genelindeki pek çok ülkede, aşırı sağcı partilerin yükselişe geçeceği tahmin ediliyordu. Geçen kasım ayında, Fransa’daki aşırı sağcı parti Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe ile Wilders’in Özgürlük Partisi bir ittifak kurmuş, ayrıca ‘vatansever gruplarla’ birlik kuracaklarını açıklamışlardı.

İngiltere öngörüleri açıklamıyor

İngiltere'de de seçimler dün yapılmıştı fakat İngiltere resmi sonuçlar öncesinde sonuçlara dair öngörüleri açıklamıyor.

28 Avrupa Birliği ülkesindeki seçimler pazar gününe kadar devam edecek ve resmi seçim sonuçları pazar akşamı saat 23'de açıklanacak. 400 milyon Avrupa vatandaşı, 751 Avrupa Parlamentosu milletvekilini belirlemek üzere oy kullanmaya çağrılmıştı.