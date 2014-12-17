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Dünya

Hollanda'da asbest alarmı

Hollanda'nın Roermond kentindeki yangında etrafa asbest yayılması sebebiyle bölgede yaşayanlar evlerinden çıkamıyor

17 Aralık 2014 23:05

Hollanda'nın Limburg eyaletine bağlı Roermond kentindeki bir yat limanında çıkan yangından sonra etrafa yayılan sağlığa zararlı asbest maddesinden dolayı, yaklaşık 60 bin nüfuslu şehrin büyük bir bölümünün yaya ve araç ulaşımına kapatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Roermond Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ulaşım yasağı getirilen bölgedeki işyerlerinin açılmasına geçici bir süre izin verilmediği belirtildi ve evlerinde kalan semt sakinlerine pencere ve kapılarını sıkıca kapatmaları uyarısında bulunuldu. Bölgede yaşayanların ancak güvenlik birimlerinin kontrolünde dışarı çıkabildikleri kaydedilirken, yetkililer kent merkezine giden yolların kapatıldığını ve bazı okullarda eğitime bir süre ara verildiğini açıkladı.

 

Temizleme çalışmaları sürüyor

 

Roermond Belediye Başkanı Peter Cammaert, yangın sonrası ortaya çıkan asbestin temizlenmesi için başlatılan çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Cammaert, bu kapsamda acil bir yönetmelik yayımladıklarını ve söz konusu alanın boşaltıldığını söyledi.

Yangının çıkış sebebi konusunda açıklama yapılmazken, asbest temizleme çalışmalarının yarına kadar sürebileceği belirtiliyor.

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