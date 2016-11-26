Hollanda’da anoreksiya yaşı 8’e düştü

Hollanda'da, "sağlıklı beslenme takıntısı" nedeniyle ölümcül bir yeme bozukluğu olan anoreksiya hastalığının artık 8 yaşındaki çocuklarda bile görüldüğü açıklandı.

Ülkedeki üç büyük beslenme bozukluğu kliniğinin verilerine göre, anoreksiya tedavisi için başvuran 8-13 yaş arası çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor.

Uzmanlar, çocuk yaştaki anoreksiya vakalarındaki artış nedeniyle kaygılı.

Çok tehlikeli bir hastalık olan anoreksiya, son aşamada ölümle sonuçlanıyor. Hastalık kız çocuklarında yüzde 90 oranında daha fazla görülüyor. Kız çocuklarının kilo alma korkusu yüzünden yemek yemediği vurgulanıyor.

Yeme bozuklukları konusundaki tanınmış uzmanlardan biri olan çocuk psikiyatristi Prof. Annemarie van Elburg, anoreksiyanın daha küçük yaştaki çocuklarda ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyor. Van Elburg'a göre bunun nedeni, ilkokulların ikinci yarısında beslenme ve spor konusunda verilen bilgilerin çocukların kafasında yanlış bir algı yaratması ve çocukların takıntılı hale gelmesi.

Ebveynlerin sık sık sağlıklı beslenme konusundaki takıntısı da çocuklara olumsuz yansıyor.

İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Maud, çok küçük yaşta anoreksiya hastalığına yakalananlardan. Maud, haftalık Zapp dergisine verdiği röportajda, beslenme bozukluğu hastası olduğunu bilmediğini söyledi.

İştahsızlık ve kilo kaybı üzerine aile hekimi tarafından önce psikiyatriste gönderilmiş. Yapılan araştırmalar sonucunda diyetisyene gitmesine karar verilmiş. Bu karara, yemek yemekten nefret ettiği ve diyetisyenlerin kendisine zorla yemek yedireceğini düşündüğü için üzüldüğünü anlatıyor. Maud'un böylece anoreksiya olduğu anlaşılmış ve bir klinikte tedavi altına alınmış.

Aslında çocuklar için klinik tedavisi çok önerilen bir durum değil. Uzmanlar, klinikte daha büyük yaştaki hastalardan yemek yememe konusunda çeşitli hileler öğrendikleri gerekçesiyle çoçukların kliniğe alınmasına sıcak bakmıyor. Ancak yaş ortalamasındaki düşüş ve hasta sayısının çokluğu bunu zorunlu kılıyor.

Klinikteki tedavi sonuç vermiş. Maud şimdi daha iyi. Artık okula dönmüş. Haftada sadece bir gün kliniğe gidiyor. Diğer çocuklara örnek olması için basına konuşmaya karar vermiş.

Ancak 18 yaşındaki Emma, Maud kadar şanslı değil. Küçük yaşta anoreksiya hastalığına yakalanan Emma, hastalığın son evresindeyken kurtulmak için büyük bir çaba harcadı. Ancak iç organlarının çok fazla zarar görmesi nedeniyle yaşam savaşını kaybetti.

Yönetmen Jessica Villerius, Emma'nın son günlerini konu alan, "Emma yaşamak istiyor" adlı bir belgesel hazırladı.

Hollanda televizyonlarında yayınlanan belgesel, Emma'nın ölmeden önceki son isteğiydi. Genç kadın, bu yolla diğer yaşıtlarını uyarmak arzusundaydı.

Prof. Annemarie van Elburg'a göre anoreksiya hastalığında genetik yapı da etkili. Hollandalı uzmana göre, genç yaştaki hastaların tedavi şansı daha yüksek.

Van Elburg, tedavi sürecinde ailelerin desteğinin de önemli olduğunu vurguluyor. Çocuklarında yeme bozukluğu ve kilo kaybı görmeleri halinde, ebeveynlerden bir kliniğe başvurmalarını istiyor.