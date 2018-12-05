Hollanda'da annesini kurtarmaya çalışırken ölen Erdem, toprağa verildi

TRABZON, (DHA)- HOLLANDA\'da otomobili ile kaza yapan annesi Necla Kara\'yı (39) sıkıştığı araçtan kurtarmaya çalışırken, başka otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Erdem Kara (15), memleketi Trabzon\'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçen Cumartesi günü Hollanda\'nın Ede kentinde meydana geldi. Bir düğüne katılmak üzere yola çıkan Necla Kara yönetimindeki otomobile başka bir araç çarptı. Kazada, Necla Kara otomobilde sıkıştı, oğlu Erdem Kara ise yara almadan kurutuldu. Annesini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Erdem\'e alkollü bir sürücüsün kullandığı başka otomobil çarptı. Ağır yaralanan Erdem Kara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Necla Kara\'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MAÇKA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ede kentinin futbol takımı Youth\'ta forma giyen Erdem Kara\'nın cenazesi, memleketi Trabzon\'un Maçka ilçesine getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erdem\'in cenazesi ilçede toprağa verildi. Cenazeye katılan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan acılı baba Ömer Kara\'ya taziyelerini iletti.



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