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BBC Türkçe

Hollanda'da Allah-Las konseri, tüp dolu bir araç nedeniyle iptal edildi

Rotterdam kentinde adı nedeniyle tehditler alan ABD'li Allah-Las grubunun konseri öncesi konser salonunun dışında içi gaz tüpü dolu bir kamyonet bulundu, konser iptal edildi. Polisler bölgeyi kordon altına aldı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya polisinin Hollanda'ya bir istihbarat vermesinden saatler sonra Rotterdam kentindeki bir konser salonunun dışında içi gaz tüpü dolu bir kamyonet bulundu, mekandaki rock konseri iptal edildi.

Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, İspanya plakalı aracın İspanyol sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Maassilo adlı mekanda adı nedeniyle çok sayıda tehdit alan ABD'li Allah-Las grubu sahne alacaktı. Aracın bulunmasının ardından mekan boşaltıldı ve kordon altına alındı.

Aboutaleb, İspanya'nın verdiği istihbarat ile bulunan araç arasında bir bağ olup olmadığını henüz bilmediğini söyledi.

Bölgeye çelik yelekli polisler gönderilirken bomba imha ekibi aracı incelemeye aldı.

İspanya'da geçen hafta gerçekleşen saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıların ardından düzenlenen operasyonlarda tüpler ele geçirilmişti.

Allah-Las grubu geçen yıl Guardian gazetesiyle yaptıkları söyleşide Jesus ve Mary Chain gibi gruplardan etkilenerek gruplarına dini bir isim koymaya karar verdiklerini fakat düzenli olarak tehdit aldıklarını açıklamıştı.

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