Hollanda'da alışveriş merkezine saldırı: 7 ölü 16 yaralı

T24 - Hollanda’da bir kişi, alışveriş merkezine otomatik silahla saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan silahla intihar etti.





Alphen aan den Rijn kentinde bulunan bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre; 25 yaşlarında sarışın ve mavi gözü olduğu belirtilen bir kişi, alışveriş merkezinde otomatik silahla etrafa ateş açtı.

Saçları kazıtılmış ve komando parkalı gencin açtığı ateşte 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırgan, daha sonra belinden silah çıkararak kendi yaşamına son verdi.





Türk kökenli yaralının durumu iyi



Türk kökenli Adem Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Aksoy'un yakın arkadaşı Fatih Rüştü Hotamışlı, Türk medyasına yaptığı açıklamada, yaralı gencin ailesiyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğuna dair bilgi aldığını söyledi.



Hotamışlı, 28 yaşında, Trabzonlu ve amatör takımda futbol oynayan Aksoy'un bağırsaklarından yaralandığını ve Leiden Akademi Hastanesinde ameliyata alındığını kaydetti. Hotamışlı, ölenler arasında Fas kökenli bir arkadaşının kızının da bulunduğunu anlattı. Adem Aksoy'un kardeşi Erol Aksoy da, kardeşinin ameliyata alındığını ve doktorların kendilerine 'Adem'in hayati tehlikeyi atlattığını' söylediğini ifade etti.



72 bin nüfuslu Alphen aan den Rijn kenti Amsterdam'ın 46 km güneyinde bulunuyor.





Egemen Bağış'tan geçmiş olsun mesajı



Hollanda'da bazı temaslarda bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da, Türkiye'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, yaralı gencin ailesiyle telefonla görüşerek kendilerine geçmiş olsun mesajı ilettiğini ifade etti.



Öte yandan savcılık tarafından yapılan açıklamada silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Hollandalı olduğu belirtildi.



Öğlen saatlerinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bas Eenhoorn, saldırıyı gerçekleştiren şahsın olay sonrasında intihar ettiğini açıkladı.



Amsterdam'a 29 km uzaklıkta ve 72 bin nüfusa sahip Alphen aan den Rijn'de yaklaşık 2 bin Türk'ün yaşadığı bildirildi.





