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BBC Türkçe

'Hollanda'da aileler çocuklarını Gülen okullarından alıyor'

Yüzlerce Türk kökenli velinin, Gülen grubuna bağlı olduğu belirtilen okullardan çocuklarının kaydını sildirdiği belirtiliyor. Roos İslam Okulu, kendilerini Gülen Grubu'yla ilişkilendirdikleri gerekçesiyle 4 Türk kökenli veli hakkında dava açtı.

04 Eylül 2016 20:46

Hollanda'da çok sayıda ailenin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra çocuklarını Fethullah Gülen grubuyla ilişkilendirilen okullardan aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) geçen hafta Hollanda'daki Fethullah Gülen örgütlenmesi konusunda bir liste yayımladı.

Ajansın yayımladığı listede, Rotterdam'daki Cosmicus Koleji, Amsterdam'daki Metis Montessori Lisesi ile Zaandam ve Purmerend merkezli Roos İslami İlkokulu'nun Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürüldü.

Hollanda gazeteleri, yüzlerce ailenin çocuklarını bu okullardan aldığını yadı.

Zaandam kentindeki Roos İlkokulu'nda görevli 7 öğretmen de istifa etti. Okul güvenliği sorumlusu Klaas Hiemstra, öğretmenlerin kendilerini baskı altında hissettikleri ve Türk hükümetinin tepkisinden çekindikleri için istifa ettiklerini savundu.

Hollanda basınına göre, Türkiye kökenli veliler, darbe girişimi ile ilişkilendirildiği için adlarının Gülen grubuyla yan yana anılmasını istemiyor.

Roos İslami İlkokulu'nun bağlı olduğu Zaanstad İslami eğitim Vakfı (SIOZ), haklarında karalama kampanyası yaptıkları gerekçesiyle 4 Türk kökenli veli hakkında dava açtı.

Dava dilekçesinde, velilerden "Gülen grubuna bağlı oldukları" yönündeki propagandaya son vermeleri istendi. Arnhem Mahkemesi, tarafların kendi aralarında uzlaşmaları gerektiğine karar verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'daki gelişmelere Ankara'nın doğrudan müdahale ettiğine ilişikin somut bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Rutte'ye göre AA'nın yayınladığı "Hollanda'daki Gülen Yapılanması" haberinin hükümetle bağlantısı bulunmuyor.

Başbakan, Türkiye'nin içişlerine müdahalesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollandalı meslektaşı Bert Koenders'a ilişkin eleştirisini de, "Basın toplantısında farklı görüşler ortaya çıkar ama bu hiçbir zaman ortak çalışmanın önüne geçmez" diye değerlendirdi.

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