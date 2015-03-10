Hollanda'da Adalet Bakanı istifa etti



İddialara göre İvo Opstelten 2000 yılında savcı olarak görev yaparken, Cees H. isimli bir uyuşturucu tacirinin Lüksemburg'daki banka hesabına 4,7 milyon gulden transfer edilmesini sağladı.

Maliye bakanlığının bilgilendirilmediği anlaşmaya ilişkin ayrıntılar geçen yıl NOS Televizyonu tarafından gündeme getirildi.

İddiaları önce yalanlayan İvo Opstelten, Hollanda medyasının skandalın ayrıntılarını ısrarla yayınlamaya devam etmesi üzerine dün müsteşarı Fred Teeven ile birlikte görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gözlemciler, eyalet seçimlerine bir hafta kala ortaya çıkan krizin Mark Rutte başbakanlığındaki hükümeti olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeiyor.