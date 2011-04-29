-HOLLANDA'DA 4 TÜRK'E KRALİYET NİŞANI ROTTERDAM (A.A) - 29.04.2011 - Hollanda'da her yıl geleneksel olarak verilen Kraliyet Nişanı'na bu sene 4 Türk layık görüldü. Toplum yararına yaptıkları gönüllü çalışmalar nedeniyle ödüllendirilen Arif Yakışır, Veysel Eroğlu, Fatih Özyar ve Ahmet Arslan'a nişanları, ikamet ettikleri şehirlerde düzenlenen törenlerle verildi. Hollanda'da 30 Nisan'da kutlanan Kraliçe Günü dolayısıyla verilen nişanları, bu yıl ülke genelinde yaklaşık 3 bin 300 kişinin aldığı belirtildi. Rotterdam'da uzun yıllardır gençlere yönelik gönüllü çalışmalarda bulunan Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (HTIKDF) Başkanı Arif Yakışır, nişanını Belediye Başkanı Ahmed Abutaleb'ın elinden aldı. Abutaleb, Rotterdam'da toplum yararına yapılan birçok gönüllü projede görev alan Yakışır'ın, farklı kesimlerin kaynaşması için çaba gösterdiğini söyledi. Mensubu bulunduğu Türk toplumuna yaklaşık 30 yıldır gönüllü hizmet vermeye çalıştığını kaydeden Yakışır, "Dostlar sağ olsunlar, beni aday göstermişler. Bu nişanı aldığım için son derece mutluyum. Nişanı Türk toplumuna verilmiş olarak görüyorum" dedi. Özellikle Türk gençlerinin yüksek eğitime daha çok yönelmeleri için çaba gösterdiğini anlatan Yakışır, gönüllü çalışmalarında kendisine sürekli destek olan ailesine teşekkür borçlu olduğunu ifade etti.