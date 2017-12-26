Hollanda'da 4 kişi terör şüphesiyle gözaltında

Rotterdam Savcılığı bugün yaptığı açıklamada terör şüphelilerinin pazar günü gözaltına alındığını ve yaşları 21 ile 30 arasında değişen üç kişinin Hollanda'da ikamet ettiklerini belirtti. Savcılık gözaltına alınan dördüncü kişinin ise 29 yaşında ve Stockholm'den havayoluyla Hollanda'ya gelen bir İsveç vatandaşı olduğunu kaydetti.

Savcılık, yabancı istihbahrat kaynaklarının Hollandalı emniyet birimlerine söz konusu kişinin terör bağlantısının bulanabileceğine dair bilgi aktardığını vurguladı.

Gözaltıların ardından emniyet birimleri Vlaadringen'de iki, Delft ve Gouda kentlerinde de birer eve baskın düzenledi. Aramalar sırasında evlerde bulunan bilgisayar belleklerine el kondu.

Savcılık aramada silah ve patlayıcıya rastlanmadığını, ancak yetkililerin hiçbir terör riskini hafife almadığını açıkladı.

Hollanda NOS kanalıysa haberinde, terör şüphesiyle gözaltına kişilerin radikal İslamcı olduğunu aktardı.

dpa/MK/HS

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