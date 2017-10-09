Hollanda’da 208 gün sonra dörtlü koalisyon

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Toplam 208 gün süren müzakerelerin ardından Hollanda’da dört politik partinin lideri Başbakan Mark Rutte liderliğinde yeni bir merkez sağ koalisyonu kurmak için taslak bir program üzerinde anlaştı.

Başbakan Rutte’nin hükümetin politikalarını daha da sağa çekmesi bekleniyor. Merkezci D66 partisinin lideri Alexander Pechtold seçmenlere yıllar süren kemer sıkma politikalarının ardından yeni hükümetin vergi indirimleri gerçekleştireceğinin haberini verdi. Pechtold yapılan basın açıklamasında “Krizden çıkıyoruz dolayısıyla yatırım yapabiliriz ve vergileri indirebiliriz” dedi.

Başbakan Rutte’nin Salı günü Hristiyan Demokrat Parti, D66 Partisi ve Hristiyan Birliği Partisi’nin liderleriyle birlikte yeni programı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

15 Mart’ta gerçekleşen seçimler Hollanda Parlamentosu’nun 150 koltuklu avam kamarasında bir koltukla dar bir çoğunluk sağlamış ve Rutte’nin sol merkez İşçi Partisi’yle ittifakını sonlandırmıştı. Rutte üçüncü kez iktidar koalisyonu kuracak.