Hollanda: Yunanistan mülteci anlaşmasını sabote ediyor

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci anlaşmasının mimarlarından biri olan Hollanda'nın Atina Büyükelçisi Caspar Veldkamp, "Yunanistan'ın anlaşmayı dinamitlediğini" söyledi.

Hollanda Büyükelçisi, Atina yönetiminin gerekli koşullara uymaması nedeniyle Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın başarısız olduğunu savundu.

Elsevier dergisinin haberine göre, Veldkamp Salı günü Atina'da Yunanistan Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Andreas Potakis ve Göç Bakanlığı yetkilisi Militadis Klapas ile bir araya geldi.

Büyükelçi, Yunanistan'ın olabildiğince fazla mülteci kabul ederek, Türkiye ile imzalanan mültecilerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya "savaş açtığını" söyledi.

Anlaşmanın geleceğine ilişkin büyük endişe duyduğunu dile getiren Hollandalı diplomat, Yunanistan'a bağlı adalara gelen mülteci sayısının 1 yıl içinde üçte bir oranında arttığını vurguladı.

Yunanistan'ı "anlaşmayı zayıflatmakla" suçlayan Caspar Veldkamp anlaşmanın, mültecilerin mümkün olan en kısa sürede koruma hakkına sahip oldukları Türkiye'ye geri gönderilmelerini içerdiğini anımsattı.

Anlaşma sadece savunmasız mültecilerin Yunanistan anakarasına gitmesine izin veriyor.

Ancak Hollanda Büyükelçisi'ne göre Yunanistan, hemen hemen tüm sığınmacılara, "savunmasız mülteci" muamelesi yapıyor. Neredeyse hiçkimse Türkiye'ye geri gönderilmiyor ve yığınlarla mülteci, Yunan anakarasına geçiyor.

Bunun giderek daha fazla mülteci çeken bir etken olduğunun altını çizen Veldkamp, "Türkiye'deki insan kaçakçıları bundan faydalanıyor" dedi.

Veldkamp'a göre, 2015 yılındaki mülteci krizi sırasında ortaya çıkan acil durumun bir benzeri şu anda da yaşanıyor. Hollandalı diplomat, "Eğer Türkiye-AB anlaşması işlemezse ciddi sıkıntı yaşayacağız. Hem biz hem teknelerle Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteciler" diye konuştu.

Hollanda Büyükelçisi, AB tarafından Yunan adalarındaki mültecilerin barınma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gönderilen mali yardımın Atina yönetimi tarafından kullanılmadığını da söyledi.

Kampların kışa hazır hale getirilemediğini ve hijyenik koşulların iyileştirilemediğini vurgulayan Veldkamp'a göre, mültecileri zorlu bir kış bekliyor.

Veldkamp, acilen harekete geçilmediği taktirde, kışın kamplarda mülteci ölümlerine tanık olunacağını öne sürdü.

Capar Veldkamp, Hollanda'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında Mart 2016'da imzalanmasında önemli rol oynayan bir isim.

Veldkamp, Hollanda'da uzun pazarlıklar sonrası geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yeni kabinenin kuruluş aşamasında da mülteci politikası konusunda danışmanlık yaptı.