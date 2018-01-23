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Dünya

Hollanda: YPG masum değil, onları hiçbir zaman desteklemedik

"YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var, PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür"

23 Ocak 2018 23:50

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil." dedi.

Zijlstra, Hollanda Parlamentosu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Zijlstra, "Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunan Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin hareketle ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, "Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye'nin yaptığı hareket, uluslararası mücadeleye karşı ve yasa dışı değil. Bu durumda hareketi yargılamamız doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu. 

Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi.

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