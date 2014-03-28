Hollanda yeniden Hiddink’e emanet



Hollanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Guus Hiddink ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 1 Ağustos'ta göreve başlayacak olan Hollandalı teknik adam 12 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'ndan sonra sözleşmesi dolacak olan bir başka Hollandalı Louis van Gaal'in yerini alacak.

İki yıllık sözleme imzalayan 67 yaşındaki hocanın yardımcılıklarını Danny Blind ve Ruud van Nistelrooy yapacak. Hiddink'in ardından 2016'daki Avrupa Şampiyonası sonrası teknik direktörlük görevini Danny Blind'in üstlenmesi bekleniyor.

2016 rakipleri arasında Ay-yıldızlılar da var

Hiddink 'Portakallar'ı 2016'da Fransa'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine taşımaya çalışacak. Eleme gruplarında A grubunda yer alan Hollanda'nın rakipleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Letonya, İzlanda ve Kazakistan bulunuyor.

Hiddink'in daha önce 1996-1998 yılları arasında çalıştırdığı Hollanda 1996 İngiltere'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynamış, iki yıl sonra Fransa'daki Dünya Futbol Şampiyonası'nda ise yarı finale yükselmişti.

“Benim için Hollanda milli takımı teknik direktörlüğüne geri dönmek büyük bir onurdur” diyen Hiddink Türkiye, Güney Kore, Avustralya ve Rusya milli takımlarını da çalıştırmıştı.

Son olarak Rusya'nın Anji takımında görev yapan Guus Hiddink, Real Madrid, Chelsea, Valencia ve PSV Eindhoven'in yanı sıra 2010-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı.