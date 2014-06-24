T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollanda ve Robben’in değişimi

'Hollanda milli takımı ikinci kaptanı Arjen Robben’in takımda şu ana kadar gösterdiği başarı, Hollanda'nın 3 maçta 3 galibiyet almasında etkili oldu'

24 Haziran 2014 20:33

İlker Koçaş

Hollanda milli takımının Brezilya’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı grafikte büyük katkısı olan Arjen Robben, Hollanda’nın ikinci kaptan olarak çıktığı 3 maçta takımının 9 puan kazanarak B grubunu lider olarak tamamlamasında büyük katkı sağladı.

Hollandalı oyuncunun takıma verdiği katkı hakkında, “30 yaşındaki kanat oyuncusunun olgunluğu milli takım kaptanlığını sonuna kadar hak ettiğini kanıtlıyor” diyen Amy Lawrence, Guardian’da yer alan yazısında Robben’in kaptan ve oyuncu olarak ortaya koyduğu performansını inceledi.

Genç bir oyuncuyken Robben’de kaptanlık kumaşı olmadığını söyleyen Lawrance, “otuz yaşındaki olgunluğu takım kaptanlığının ona yakıştığının bir göstergesi” dedi. Kaptanlığın Hollandalı yıldıza yakıştığını söyleyen yazar, yıldız futbolcunun enerji, öz güven ve konsantrasyonla oynadığını ve bu üç şeyin Roben’i turnuvanın göze çarpan oyuncularından biri haline getirdiğini belirtti.

 

Van Gaal’in başarıdaki etkisi

 

Hollanda milli takımı hocası Van Gaal’ın takımın şu ana kadar turnuvada gösterdiği başarılı grafikte önemli bir katkısı olduğunu söyleyen yazar, deneyimli teknik adamın turnuva öncesi süreçte takıma yaptığı kritik müdahalelerin takımda başarıda etkili olduğu görüşünde.

Van Gaal’ın Euro 2012’de kötü sonuçlar elde eden Hollanda’yı iyileştirdiğini belirten Lawrence, deneyimli hocanın 2013’de takımın liderini değiştirmeye karar vermesine, eski kaptanlar Wesley Sneijder ve Dirk Kuyt’dan aldığı kaptanlık bandını Robin Van Persie ve Robben’e verdiğine ve bu değişikliğin takımda olumlu neticeler verdiğine dikkat çekiyor.

 

Genç oyuncuların performansı

 

Persie ve Robben’in kaptanlığının ve performansının takımın başarısında büyük paya sahip olduğunu söyleyen yazar, genç ve deneyimsiz oyuncuların zaman zaman gösterdikleri mücadelenin de başarıda pay sahibi olduğu görüşünde

Robben’in halkın gözündeki renkli imajına dikkat çeken yazar, Hollandalı futbolcudaki değişim hakkında, “Robben, eskiden kendi yolunda giden, etliye sütlüye karışmayan bir oyuncu olarak görülürdü; artık etrafındaki oyuncuları iyi yönde etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı. Lawrence ayrıca, Van Gaal’ın kendisini kaptan yardımcısı yaptıktan sonra Robben’in sahada özel bir gayret sergilemeye başladığı görüşünde.

Euro 2012’deki Almanya karşılaşmasından sonra Robben’in “birlikte bir şeyler başarabilmek için, egonuzu bir kenara bırakmalısınız. Takım olarak birlikte mücadele etmelisiniz çünkü yenilmez olmak kendi kendisine oluşan bir şey değil” sözlerine atıfta bulunan yazar, aradan geçen 2 yılda Hollanda milli takımında egonun büyük ölçüde ortadan kaybolduğu görüşünde  

Yazının İngilizce orjinali için tıklayın   

ETİKETLER

arjen robenvan gaalhollandafifa 2014dünya kupasıbrezilyaturnuvavan persie

İlgili Haberler

Hollanda’nın başarısının sırrı ne?

Hollandalı eski futbolcu Seedorf, turnuvanın süpriz ekibi portakalların başarısının altında yatan sebepleri yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24