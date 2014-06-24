Hollanda ve Robben’in değişimi

Hollanda milli takımının Brezilya’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı grafikte büyük katkısı olan Arjen Robben, Hollanda’nın ikinci kaptan olarak çıktığı 3 maçta takımının 9 puan kazanarak B grubunu lider olarak tamamlamasında büyük katkı sağladı.

Hollandalı oyuncunun takıma verdiği katkı hakkında, “30 yaşındaki kanat oyuncusunun olgunluğu milli takım kaptanlığını sonuna kadar hak ettiğini kanıtlıyor” diyen Amy Lawrence, Guardian’da yer alan yazısında Robben’in kaptan ve oyuncu olarak ortaya koyduğu performansını inceledi.

Genç bir oyuncuyken Robben’de kaptanlık kumaşı olmadığını söyleyen Lawrance, “otuz yaşındaki olgunluğu takım kaptanlığının ona yakıştığının bir göstergesi” dedi. Kaptanlığın Hollandalı yıldıza yakıştığını söyleyen yazar, yıldız futbolcunun enerji, öz güven ve konsantrasyonla oynadığını ve bu üç şeyin Roben’i turnuvanın göze çarpan oyuncularından biri haline getirdiğini belirtti.

Van Gaal’in başarıdaki etkisi

Hollanda milli takımı hocası Van Gaal’ın takımın şu ana kadar turnuvada gösterdiği başarılı grafikte önemli bir katkısı olduğunu söyleyen yazar, deneyimli teknik adamın turnuva öncesi süreçte takıma yaptığı kritik müdahalelerin takımda başarıda etkili olduğu görüşünde.

Van Gaal’ın Euro 2012’de kötü sonuçlar elde eden Hollanda’yı iyileştirdiğini belirten Lawrence, deneyimli hocanın 2013’de takımın liderini değiştirmeye karar vermesine, eski kaptanlar Wesley Sneijder ve Dirk Kuyt’dan aldığı kaptanlık bandını Robin Van Persie ve Robben’e verdiğine ve bu değişikliğin takımda olumlu neticeler verdiğine dikkat çekiyor.

Genç oyuncuların performansı

Persie ve Robben’in kaptanlığının ve performansının takımın başarısında büyük paya sahip olduğunu söyleyen yazar, genç ve deneyimsiz oyuncuların zaman zaman gösterdikleri mücadelenin de başarıda pay sahibi olduğu görüşünde

Robben’in halkın gözündeki renkli imajına dikkat çeken yazar, Hollandalı futbolcudaki değişim hakkında, “Robben, eskiden kendi yolunda giden, etliye sütlüye karışmayan bir oyuncu olarak görülürdü; artık etrafındaki oyuncuları iyi yönde etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı. Lawrence ayrıca, Van Gaal’ın kendisini kaptan yardımcısı yaptıktan sonra Robben’in sahada özel bir gayret sergilemeye başladığı görüşünde.

Euro 2012’deki Almanya karşılaşmasından sonra Robben’in “birlikte bir şeyler başarabilmek için, egonuzu bir kenara bırakmalısınız. Takım olarak birlikte mücadele etmelisiniz çünkü yenilmez olmak kendi kendisine oluşan bir şey değil” sözlerine atıfta bulunan yazar, aradan geçen 2 yılda Hollanda milli takımında egonun büyük ölçüde ortadan kaybolduğu görüşünde

Yazının İngilizce orjinali için tıklayın